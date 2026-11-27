FICER: una charla sobre cómo recuperar y preservar la memoria del cine

Este sábado especialistas debatirán sobre la recuperación y preservación de archivos audiovisuales en el FICER. Desde las 11, Paula Félix-Didier y Lucía Ciruelos participarán de la charla Cine Recuperado: Memorias, archivos y miradas en presente, sobre los desafíos de conservar, restaurar y recuperar el patrimonio audiovisual. La actividad será en el Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, con acceso libre y gratuito. Moderarán Mercedes Rondina y Marco Ernesto Rossi. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

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La propuesta está dentro del programa de actividades especiales del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), y es un tema que siempre tiene una importancia transversal en la programación de cada edición.

Paula Félix-Didier es una historiadora, archivista audiovisual, docente y realizadora argentina, reconocida por su labor en la preservación del patrimonio cinematográfico. Fue directora desde 2008 hasta fines de junio de 2026, del Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken"continuando vinculada como parte del equipo de la institución. Durante su gestión se impulsaron programas de preservación, digitalización y restauración, y se destacó el hallazgo de la copia de Metrópolis. Es directora académica de la Maestría en Periodismo Documental en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y dicta cursos y módulos sobre historia del cine y preservación audiovisual. Cofundadora de ARCA (Archivo Regional de Cine Amateur) y de Home Movie Day Argentina. Y es coautora y protagonista de la serie Películas recuperadas y dirigió las publicaciones Film Revista de Cine y Film On Line. En este marco participó en producciones del cine argentino entre 2001 y 2025, como Metrópolis refundada (2011), Sucesos intervenidos (2014) y Vlasta, el recuerdo no es eterno (2025). Félix-Didier es Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Archivo y Preservación de Medios Audiovisuales (Moving Image Archiving and Preservation) por la Universidad de Nueva York (NYU).

Por su parte Lucía Ciruelos es archivista, conservadora y restauradora audiovisual, y programadora de MADO (Semana de Cine Recuperado), vinculada al Museo del Cine de Buenos Aires y la Filmoteca Narcisa Hirsch. Trabaja en el Museo del Cine de Buenos Aires, la Filmoteca Narcisa Hirsch y el Laboratorio Gritti; fue restauradora en L'Immagine Ritrovata (Bolonia) y Coordinadora Técnica de CLAIM. Ganó el Premio Russell Merritt en Le Giornate del Cinema Muto (Pordenone) en 2024. Y ha participado en proyectos y restauraciones como Los de la mesa 10 de Simón Feldman (que se proyectó dentro de la Sección Cinemateca Presenta, en esta 8° Edición del FICER; además de la digitalización y ciclos de cine de Narcisa Hirsch y Herbaria de Leandro Listorti.

Sobre los moderadores: Marco Ernesto Rossi y Mercedes Rondina dictaron este jueves dentro de las actividades especiales del FICER, el Taller Teórico-Práctico La imagen en movimiento, con cupo completo. Rossi es cineasta, productor y docente argentino; es director y productor en la productora Trasandino Cine (junto a Vicente Cordua). También trabajó como asistente de dirección, jefe de producción y actor en el cine argentino. Rondina es una profesional del cine, el sonido y la preservación audiovisual en Argentina, es responsable de la Cinemateca y del área fílmica del Archivo Fernando Birri de la provincia de Santa Fe, donde trabajó en iniciativas de preservación y difusión del patrimonio audiovisual. Es egresada de la Diplomatura en Preservación y Restauración Audiovisual (Dipra).

El FICER comenzó este martes y se realizará hasta el domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan el FICER

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

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