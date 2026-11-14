Finalizó el Laboratorio de Identidad y Diseño con Alma Entrerriana

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El Laboratorio de Identidad y Diseño con Alma Entrerriana, impulsado por la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, finalizó con una alta convocatoria. El objetivo fue acompañar a proyectos locales con herramientas de valor simbólico y patrimonial frente a la producción masiva.

La iniciativa se dio en el marco del programa Entre Ríos Creativa - Camino a la Feria del Centro 2026.

El espacio estuvo a cargo de la diseñadora y artista textil María Alejandra “Tati” Asensio y de Lucía Molaro Asensio, quienes coordinaron este laboratorio bajo el concepto rector "La Trama del Paisaje". El ciclo se desarrolló bajo una modalidad híbrida, combinando encuentros presenciales en el Museo de Casa de Gobierno (Paraná) con instancias virtuales para creadores y diseñadores de diversas localidades de la provincia.

Entre los principales ejes y temas desarrollados durante los encuentros se destacaron:

• Exploración conceptual y material: Geografía, colores, texturas, relatos, mitos y cruces culturales de la región.

• Aplicación estratégica: Identidad territorial aplicada directamente al producto y a su comunicación visual.

• Herramientas de creación: Desarrollo de moodboard territorial, manifiesto narrativo y concepto de colección o producto.

• Identidad de marca: Elaboración de un relato breve de marca para potenciar su singularidad y fortalecimiento de su diferenciación en el mercado regional y nacional.

Esta iniciativa consolida el compromiso provincial con el desarrollo de las industrias culturales, brindando herramientas concretas para que los hacedores y diseñadores entrerrianos proyecten sus marcas con identidad propia y arraigo local.

Más información: industriasculturales@entrerios.gov.ar

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