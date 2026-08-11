Fogón Entrerriano llega a Rincón del Doll con música, danza y emprendedores

[image: Fogon Entrerriano - Rincon del Doll.jpg]

El ciclo Fogón Entrerriano tendrá una nueva jornada el lunes 17 de agosto a

las 14.30hs en el Predio Comunal de Rincón del Doll, en el departamento

Victoria. Habrá música, danza y stands con emprendedores, artesanos y

museos de la región. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de

Cultura de Entre Ríos.

La jornada contará con la participación del Coro de Nogoyá, el Ballet

Revolución Federal, Horacio Beades, Ballet de adultos mayores de Victoria,

Los Tatas del Chamamé, La Marejada y Los Rinconeros del Chamamé. La

conducción y animación estará a cargo de Cheche Colman. También habrá

stands de emprendedores, artesanos y museos de la región que exhibirán

parte de sus colecciones.

Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y

federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas

localidades de la provincia. Se invita a toda la comunidad a participar.

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