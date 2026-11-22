El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, comenzó a mover las piezas de cara a las elecciones de 2027 y puso el foco en Paraná. Este miércoles encabezó un encuentro con dirigentes de Juntos por Entre Ríos y referentes cuyos nombres aparecen entre los posibles candidatos a disputar la Intendencia de la capital provincial.

La reunión se desarrolló desde las 15 en el Salón de los Escudos de la Casa Gris y se extendió durante algo más de una hora. Participaron alrededor de 30 dirigentes, ante quienes Frigerio planteó la necesidad de fortalecer el rol opositor en la ciudad y avanzar en una estrategia política que permita llegar competitivos a los próximos comicios.

Uno de los principales puntos del encuentro fue la posibilidad de conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA). El gobernador dio por encaminado ese entendimiento y argumentó que el objetivo es evitar la división del voto opositor, tal como ocurrió en 2023, cuando Emanuel Gainza compitió por Juntos y Andrés Laumann representó a los libertarios.

En ese sentido, anticipó que habrá próximas reuniones con referentes del espacio que lidera Javier Milei y que se creará un grupo de WhatsApp para coordinar acciones políticas en Paraná.

Otro de los temas abordados fue el mecanismo para seleccionar a los candidatos, en un escenario marcado por la suspensión de las PASO. Según se planteó durante el encuentro, se realizarán estudios de opinión en Paraná y otras localidades entrerrianas para identificar los perfiles con mayores posibilidades electorales.

La selección no estaría limitada exclusivamente a la intención de voto, sino que contemplaría otras variables para evaluar las características y el posicionamiento de cada postulante.

Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman; el ministro de Economía, Fabián Boleas, y el secretario de Administración del Senado, Paulo Del Valle, quien participó de algunas de las convocatorias.

Durante la conversación también dejó una referencia sobre los tiempos de la construcción política. El mandatario recordó que él mismo llegó a ser candidato recién a los 51 años, un comentario que algunos de los dirigentes presentes, especialmente los de mayor edad, interpretaron como una señal de que no necesariamente habrá definiciones inmediatas.

La convocatoria reunió a varios de los dirigentes que ya expresaron, de manera más o menos formal, sus aspiraciones de competir por la Municipalidad de Paraná.

Entre ellos estuvieron Emanuel Gainza; Manuel Tennen, acompañado por Enrique Susevic y el presidente de la UCR local, Sergio Avero; y Lucía Varisco, quien anticipó que su espacio también presentará una propuesta.

Por Evolución Radical participó María Laura Renoldi, junto a Bruno Frizzo. También asistieron Germán López Segura y su padre, Eduardo López Segura.

En cambio, no estuvo presente Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien había manifestado sus intenciones de representar al radicalismo en la contienda municipal.

Otro de los nombres que aparece en las conversaciones políticas es el del rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, quien también participó del encuentro. De extracción peronista, se incorporó al espacio de Frigerio en 2023, junto con Carlos Cuenca, actual titular del Consejo General de Educación (CGE), quien también estuvo presente.

La reunión incluyó además a concejales de Paraná, entre ellos Maximiliano Rodríguez Paulin, cuyo nombre también aparece entre los posibles postulantes.

Por el socialismo participaron el diputado provincial Juan Manuel Rossi y la presidenta del partido, Sofía Gan. En paralelo, la dirigente viene difundiendo un video sobre un primer encuentro de su fuerza política destinado a comenzar a elaborar una plataforma de propuestas para la ciudad.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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