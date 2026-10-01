Frigerio y Milei en París: inversiones, producción y el futuro de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio lleva a París la oferta productiva de Entre Ríos en el marco de la Argentina Week, una agenda que reúne a autoridades, empresarios e inversores europeos y que tiene entre sus principales objetivos promover nuevas inversiones y oportunidades comerciales.

Durante su participación, Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con representantes del sector privado europeo, junto al ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y funcionarios del Gobierno nacional.

En ese encuentro, presentó las oportunidades que ofrece la provincia en sectores como la agroindustria, producción de alimentos, energía, economía del conocimiento, logística y turismo, además de las herramientas impulsadas por Entre Ríos para facilitar la llegada de capital privado.

El potencial productivo de Entre Ríos

Uno de los ejes de la presentación fue el perfil agroindustrial y exportador de la provincia, junto con las posibilidades de incorporar mayor valor agregado a la producción y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

También se puso el foco en la ubicación estratégica de Entre Ríos, sus puertos, infraestructura logística y conexión con la Hidrovía, aspectos que la provincia busca potenciar para facilitar el traslado y la exportación de productos.

Según información difundida previamente en el marco de la Argentina Paris Week, Entre Ríos registró en 2025 un récord de exportaciones, con ventas al exterior por US$ 2.115 millones.

Infraestructura, logística y menos trabas

Durante su estadía en París, Frigerio también hizo referencia a las condiciones que, según planteó, resultan necesarias para ampliar la producción y atraer nuevas inversiones.

El gobernador destacó la necesidad de avanzar en infraestructura, caminos, puertos y logística, además de reducir la burocracia y las trabas para el sector privado.

En ese marco, también reclamó la eliminación de las retenciones y sostuvo que mejorar las condiciones para producir permitiría ampliar la capacidad productiva y generar nuevas oportunidades laborales.

La agenda en París incluyó además un encuentro entre el presidente Javier Milei y los gobernadores que participan de la Argentina Week, donde se abordaron cuestiones vinculadas con la economía, las inversiones y el rumbo del país.

Tras esa reunión, Frigerio sostuvo que uno de los principales desafíos es brindar previsibilidad a quienes analizan invertir en Argentina.

«“Hoy la principal preocupación pasa por la política y no tanto por cuestiones económicas. Lo que más preocupa es el día después, si este cambio de norte, si este nuevo rumbo puede sostenerse en el tiempo”, expresó el gobernador.»

En ese sentido, planteó que la responsabilidad de los gobiernos nacional y provinciales es demostrar que las transformaciones económicas se traduzcan en mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades para la población.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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