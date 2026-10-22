Glaxo será la película de apertura del FICER y tendrá su estreno nacional en el festival [image: Glaxo en la Apertura del Ficer.jpg]

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) abrirá su octava edición con Glaxo, la película de Benjamín Naishtat que tendrá su estreno nacional en el festival el martes 24 de noviembre, en la primera jornada de una programación que se extenderá hasta el domingo 29.

Protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi, Glaxo es una coproducción argentino-brasileña basada en la novela homónima de Hernán Ronsino. Ambientada en Chivilcoy, narra cómo la llegada de un expolicía y su esposa transforma la relación entre cuatro amigos, en una historia atravesada por la amistad, la traición, la culpa y las heridas de la historia argentina.

Dirigida por Naishtat, realizador de Rojo y codirector de Puan, la película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y formó parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió por la Concha de Oro. También integró la programación del Festival de Cine de Londres y de importantes muestras cinematográficas de Brasil, como el Festival de Río de Janeiro y la Mostra Internacional de Cine de São Paulo.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER), y que ya presentó el esquema de sus secciones tradicionales y algunas novedades. El encuentro volverá a reunir producciones destacadas del país y del exterior, con una programación orientada a exhibición, formación y desarrollo de la industria audiovisual.

En este marco, la octava edición incluirá dos secciones competitivas —largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos— junto a panoramas regionales, cine internacional, actividades de formación, propuestas para infancias, música en vivo y la presencia de invitados especiales.

El FICER cuenta con los auspicios de CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Senado ER y La Vieja Usina.

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