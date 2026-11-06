Histórico logro de la UCU: su equipo de litigación penal llegó a las semifinales de una competencia nacional

La Universidad de Concepción del Uruguay alcanzó por primera vez esta instancia en el XVI Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal 2026, desarrollado en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. El equipo quedó ubicado entre los cuatro semifinalistas de la competencia.

El equipo de litigación de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) logró un resultado histórico al clasificarse por primera vez a las semifinales del **XVI Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal**, que se desarrolló en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Corrientes.

De acuerdo con la publicación de los resultados finales, la UCU figura entre los cuatro equipos semifinalistas, junto con la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

La clasificación representa un importante reconocimiento al trabajo de preparación y formación de los estudiantes y docentes que integran el equipo universitario.

Desde la institución destacaron el logro y felicitaron a todas las personas que colaboran con esta actividad desde sus respectivas áreas.

La participación en este certamen nacional permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos jurídicos, desarrollar habilidades de argumentación y desenvolverse en audiencias simuladas bajo las dinámicas propias de la litigación oral penal.

Para la comunidad educativa de la UCU, alcanzar por primera vez las semifinales constituye un motivo de orgullo y un nuevo paso en el desarrollo de la formación práctica de sus futuros profesionales.