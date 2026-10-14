Invitan a dos actividades sobre arte, comunicación y dibujo en AURA

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El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA (Alameda de la Federación 557, Paraná), invita a dos actividades abiertas y gratuitas relacionadas al arte, la comunicación y al dibujo. Serán este viernes 16 y sábado 17 de octubre y no requieren inscripción. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La primera actividad se llama “Comunicar con arte. Encuentros y desencuentros. Asociativismo”, charla y dibujo en vivo. Será el viernes 16 de octubre a las 18 con la participación de Luciano Peralta, Agustina Diaz, Federico Peralta, Isidro Alazard y Francisco Peralta.

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En el marco de la exhibición Refugio, se ofrecerá un espacio de encuentro para acercarse a la práctica del dibujo en relación al trabajo del artista Diego Abu Arab en la revista La Mala (Gualeguaychú). La activación invita a conocer el porqué de una revista, el rol del arte y el asociativismo. Está dirigida a la comunidad artística, a la comunidad de la comunicación, estudiantes, docentes y público interesado en las artes visuales contemporáneas.

La segunda actividad se titula ¿Para qué me sirve dibujar? y es una jornada para toda la familia. Será el sábado 17 de octubre a las 17 (se solicita llevar elementos de dibujo).

Más información en las redes de AURA y de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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