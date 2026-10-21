Invitan a la apertura de la muestra y entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026

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La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra y entrega de distinciones del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026. El evento se realizará este viernes 23 de octubre a las 19 en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain (Urquiza 1239, Paraná). La entrada es libre y gratuita.

El certamen estuvo destinado a artesanas y artesanos de Entre Ríos con el objetivo de reconocer piezas artesanales de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano, que reflejen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de las producciones artesanales entrerrianas.

Los ganadores son los siguientes:

1° Premio Adquisición

Sonia Lacoste (Villa Elisa)

Pieza: Manta de lana.

2° Premio Adquisición

Alejandra Franco (Concordia)

Pieza: Tardecita.

3° Premio Adquisición

Alejandro Banchero (Paraná)

Pieza: Naldo.

Premio Carlos Asiain Incentivo al Artesano Joven

Entrega: Asociación Amigos Museo y Mercado de Artesanías

Uriel Franco (Concordia)

Pieza: Vero a la vera del Río.

Las menciones son las siguientes:

Primera mención: Patricia Bonín (Villa Domínguez)

Pieza: Vestida de tierra.

Segunda mención: Adriana Beltzer (Paraná)

Pieza: Netela Danan uá nderé.

Tercera mención: Efraín Demestri (Paraná)

Pieza: Pieza que se parece al dueño.

Cuarta mención: Natalia Lucioni (Colón)

Pieza: Jaguar de humo y fuego.

El Jurado estuvo integrado por Derlin Chávez, Luisa Serrano y Gonzalo Suárez López.

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