Invitan a la Expo Pymes Tala que se realizará el 6, 7 y 8 de noviembre

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Del 6 al 8 de noviembre, el predio multieventos de Rosario del Tala será escenario de la Expo Pymes Tala. El evento contará con artesanos, emprendedores y artistas en vivo, más de 150 stands y una amplia propuesta para toda la familia. Organiza el Municipio local. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Este jueves se realizó la presentación en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Allí, la directora de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, destacó: “Es muy importante para la Secretaría de Cultura de Entre Ríos acompañar las fiestas populares que impulsan el trabajo y promueven la cultura en las distintas localidades de la provincia”.

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El intendente de Rosario del Tala, Juan Ramón Medina, agradeció el acompañamiento provincial e invitó a todos los entrerrianos a la Expo: “Es un gran evento que genera mucho movimiento en nuestra localidad. Tenemos además un balneario municipal para disfrutar, servicios y el 7 de noviembre será, además, un día especial porque celebramos nuestra fundación”.

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La propuesta se completará con capacitaciones, patios de comidas, espacios infantiles y una destacada grilla de espectáculos artísticos que ofrecerá música, danza y diferentes expresiones culturales.

Viernes 6 de noviembre

Taller de Danzas Flore-ser, Zamberos, Ariel Velázquez, Marinelli/Farías, Reflejos, Edu y Gastón, Eze La Voz Tropical y La Musikera.

Sábado 7 de noviembre

Escuela de Danzas Mili Sigales, el Taller Municipal Costeros del Gualeguay, Estilo Vargas, Grupo Inocentes, Litoral Mitá y Cazadores. El cierre de la jornada estará a cargo de Matías Valdez.

Domingo 8 de noviembre

Taller Municipal Costeros del Gualeguay y continuará con Franco Massignani (revelación nacional del folclore); Gonzalo Villarino, con su tributo al rock nacional; Monchito Merlo y Valentina Márquez.

Las entradas se consiguen en la web centralticket.net

Más información en las redes del Municipio de Rosario del Tala.

Estuvieron presentes el director de Comunicación Institucional, Prensa y Cultura de Rosario del Tala, Germán Gatti; Patricia Olivera, secretaria de Producción e Industria; y Gonzalo Núñez, miembro de la comisión organizadora.

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