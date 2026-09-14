Invitan a la inauguración de una nueva exposición de arte en AURA

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, invita a la inauguración de Refugio, una exposición de Diego Aru Arab (Gualeguaychú) que reúne más de 400 dibujos. Será este viernes 18 a las 20 en la sede de Alameda de la Federación 557, Paraná. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita.

Refugio surgió de una convocatoria federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos donde se seleccionaron tres proyectos de artistas de la provincia.

La exposición de Diego Aru Arab reúne más de 400 dibujos, junto con obras de gran tamaño, para construir un recorrido que explora el dibujo como práctica, memoria, territorio y espacio de refugio.

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Entre las obras se encuentra Gualeguaychú Dibujada, una pieza de gran formato realizada durante once días consecutivos de dibujo en vivo. La obra resguarda identidades culturales y funciona como una extensión de la memoria urbana: una línea que divide y, al mismo tiempo, conecta los distintos territorios que conforman la exposición.

Se invita a toda la comunidad. La muestra se podrá visitar hasta el 22 de octubre, de martes a sábados de 17 a 20.

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