Invitan a participar de dos talleres para las infancias en el marco del FICER [image: Taller para Infancias Maquinas de Mirar.jpg]

Las infancias tendrán dos propuestas concretas en el marco del FICER. A través de Máquinas de Mirar se realizará la Construcción de Juguetes Ópticos y un Taller para las Infancias. Los dos se desarrollarán el viernes 27, a las 15 y a las 17.30 en el Centro Provincial de Convenciones (Sala A Planta Baja, calle San Martín 15, Paraná). Son actividades libres y gratuitas con inscripción previa. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

El FICER siempre incluye propuestas lúdico-formativas para las infancias que acercan a los orígenes del cine, el ejercicio perceptivo y las dinámicas del sentir. En esta oportunidad se ofrecen dos talleres para conocer y producir dispositivos ópticos (Siglo XIX), antecedentes directos del cine, para activar experiencias de la mirada en las niñeces y experimentar cómo la mirada también pasa por la mano y vemos con todo el cuerpo.

Ambas propuestas son el viernes 27 en el Centro Provincial de Convenciones (Sala A Planta Baja, calle San Martín 15, Paraná):

Taller 1 de Animación con Zootropos: a las 15hs. Destinado a niños de 6 a 12 años

En este taller construiremos un zootropo, aparato en el que se pueden hacer varios dibujos para luego darles vida. De esta manera se podrá comprender el comienzo o los inicios del cine, los primeros pasos para hacer mover imágenes fijas y así generar la ilusión de movimiento, como en los dibujos animados.

Formulario de Inscripción (Cupo para 30 integrantes). 1. Animación con zootropos: Inscripción FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN <https://forms.gle/oMTbthrQGqKbMWsW9>

Taller 2 Cine de dedo: A las 17.30hs. Destinado a niños de 6 a 12 años.

En este taller crearemos un folioscopio, flipbook, o cine de dedo, dispositivo popularizado en 1868 con el que se puede contar una historia a partir de una secuencia de dibujos. En este caso el desarrollo de la animación es lineal.

Formulario de Inscripción (Cupo para 30 integrantes). 2. Cine de dedo:FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN <https://forms.gle/FwishQBWTKMMytb69>

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan al FICER:

Consejo Federal de Inversiones, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (IAAER), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina

Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>