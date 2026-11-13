Invitan a participar del Encuentro Zen Sorial [image: Encuentro Zen Sorial.jpg]

El Encuentro Zen Sorial se realizará este sábado 14 de noviembre a las 19 en el Domo MiradorTEC Inmersivo (Matorras 859, Paraná). Consiste en un encuentro de música y meditación en movimiento. Acompaña la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos.

Se trata de una experiencia sensorial que integra la meditación, el movimiento consciente y la armonización a través del sonido, invitando a conectar con el cuerpo, las emociones y el momento presente en un espacio de bienestar, relajación y conexión interior.

Durante el encuentro se utilizarán distintos instrumentos vibracionales, como armonio, diapasones, gong, cuencos de cristal y handpan, generando una experiencia sonora envolvente. Facilitan: Julie Durban, Cecilia Cangenova y Ángel Giolitti. Modalidad: inscripción previa y contribución voluntaria.

Más info al mail: industriasculturales@entrerios.gov.ar

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