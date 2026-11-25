En el marco del ciclo Modo Marca, invitan a participar de “La trama detrás”, una propuesta destinada a fortalecer la identidad y la comunicación de proyectos creativos a través de la escritura y la exploración de sus universos narrativos. Será el miércoles 2 de diciembre, de 17 a 20 horas, en el Mirador TEC (Matorras 861, Paraná). La actividad, coordinada por Mariana Bolzán, es gratuita con inscripción previa.

Será el segundo encuentro del ciclo de laboratorios Modo Marca, una iniciativa de Entre Ríos Creativa orientada a brindar herramientas para el desarrollo, la profesionalización y el fortalecimiento de los emprendimientos culturales y creativos de la provincia. Bajo la premisa de que todo proyecto tiene un universo narrativo propio, el laboratorio propone explorar las historias, imágenes, símbolos y sentidos que habitan detrás de cada idea o emprendimiento.

A través de una metodología teórico-práctica, los participantes podrán identificar los elementos que conforman la identidad de sus proyectos, utilizar la literatura y el lenguaje simbólico como herramientas de inspiración y desarrollar nuevas formas de comunicar sus iniciativas.

El encuentro estará a cargo de Mariana Bolzán, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), diplomada en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), escritora y editora, distinguida con el Premio Literario Provincial Fray Mocho, categoría Novela.

Modo Marca: creatividad, identidad y desarrollo

Este ciclo de laboratorios forma parte de las acciones de Entre Ríos Creativa para acompañar el crecimiento de las industrias culturales y creativas, promoviendo espacios de formación, experimentación e intercambio. El programa busca que emprendedores, artistas, diseñadores y gestores culturales incorporen herramientas para fortalecer sus marcas, comunicar el valor de sus propuestas y ampliar sus oportunidades de desarrollo. El primer laboratorio, dedicado a la fotografía, se realizará el 26 de noviembre, mientras que esta segunda instancia profundizará en la construcción narrativa de los proyectos.

Inscripciones: solicitar el formulario a industriasculturales@entrerios.gov.ar

La propuesta es impulsada desde la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, en articulación con la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, junto a Mirador TEC.

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