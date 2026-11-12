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La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, junto con el Mirador TEC Lab y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), invitan a un Laboratorio de Herramientas Legales para Proyectos Creativos. Será el miércoles 18 de noviembre de 18 a 20 bajo el lema “Protegé lo que creás”.

La actividad se desarrollará de forma presencial en las instalaciones del Mirador TEC Lab (Gregoria Matorras de San Martín 889, Paraná) y estará a cargo de la Dra. Maira Sofía Dobler, abogada (CPACF) y agente de la Propiedad Industrial (INPI), referente de Safe and Sound®.

El laboratorio está pensado con una modalidad eminentemente práctica: cada asistente trabajará directamente sobre su propio proyecto para identificar sus activos intangibles, comprender el marco normativo aplicable en Argentina (derecho de autor, marcas, diseños industriales) y diseñar una estrategia para protegerlos, administrarlos y monetizarlos.

Es una actividad gratuita con cupos limitados. La inscripción es previa con solicitud de formulario al correo electrónico: industriasculturales@entrerios.gov.ar

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