Invitan a una nueva proyección del ciclo Jueves de Grandes Películas en San
Benito
[image: Pelicula - El Partido.jpg]
El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo
Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan un
ciclo itinerante de cine. Este jueves 20, a las 16hs y en el Centro de
Jubilados (Av. San Martín 886) de San Benito, será la nueva función con El
partido, de Juan Cabral y Santiago Franco. El acceso es libre y gratuito.
El Partido es una película documental argentina estrenada en mayo de 2026,
dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, que reconstruye el histórico
enfrentamiento entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el
Mundial de México 1986. La obra está inspirada en el libro homónimo del
periodista Andrés Burgo y se destaca por reunir, por primera vez, a los
futbolistas de ambos planteles para rememorar el mítico encuentro que
incluyó la Mano de Dios y el Gol del Siglo.
El ciclo, con una mirada federal, busca acercar películas especialmente
seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo
la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios
en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine
para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a
generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores
a través del cine.
Cabe recordar que, para el desarrollo del ciclo, los municipios
participantes deberán disponer de un espacio adecuado para la proyección y
la recepción del público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento
técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo
proyección, sonido y asistencia técnica.
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