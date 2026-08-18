Invitan a una nueva proyección del ciclo Jueves de Grandes Películas en San

Benito

[image: Pelicula - El Partido.jpg]

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo

Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan un

ciclo itinerante de cine. Este jueves 20, a las 16hs y en el Centro de

Jubilados (Av. San Martín 886) de San Benito, será la nueva función con El

partido, de Juan Cabral y Santiago Franco. El acceso es libre y gratuito.

El Partido es una película documental argentina estrenada en mayo de 2026,

dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, que reconstruye el histórico

enfrentamiento entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el

Mundial de México 1986. La obra está inspirada en el libro homónimo del

periodista Andrés Burgo y se destaca por reunir, por primera vez, a los

futbolistas de ambos planteles para rememorar el mítico encuentro que

incluyó la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

El ciclo, con una mirada federal, busca acercar películas especialmente

seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo

la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios

en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine

para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a

generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores

a través del cine.

Cabe recordar que, para el desarrollo del ciclo, los municipios

participantes deberán disponer de un espacio adecuado para la proyección y

la recepción del público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento

técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo

proyección, sonido y asistencia técnica.

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