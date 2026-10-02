La Biblioteca Provincial avanza hacia la integración federal mediante la modernización tecnológica

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En el marco de las políticas de cooperación impulsadas por su Dirección y respaldadas en el Proyecto Institucional Bianual (2026-2027), la Biblioteca Provincial de Entre Ríos concretó un avance clave en su modernización tecnológica. Mediante un trabajo articulado con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), se realizó la migración y normalización de un primer conjunto de registros de la institución —pertenecientes a la colección del profesor Elio C. Leyes— hacia el sistema Koha bajo el estándar internacional MARC21.

Este hito representa un salto cualitativo al dejar atrás los esquemas de ingreso ad hoc heredados del histórico Formato Común para Bibliotecas de Entre Ríos (FOCBER), creado y patentado desde la institución en los años 90 como una herramienta pionera para la automatización y el control de la bibliografía entrerriana. Si bien el FOCBER cumplió un rol fundamental en la sistematización regional, hoy la institución asume la necesidad de transformar y ajustar sus bases a los parámetros globales actuales.

La vinculación con la BNMM no solo optimiza la calidad de los registros, sino que permite visibilizar el acervo en línea y compartir información con otras bibliotecas. Proyectivamente, este proceso se alinea con una transformación institucional orientada a capacitar al personal en prácticas actualizadas, enriquecer el control de autoridad de autores locales y consolidar la implementación paulatina de Koha en todo el patrimonio.

El valor de esta labor reside en la recuperación inteligente de los recursos bibliográficos y en la democratización del acceso al conocimiento, integrando decisivamente a la provincia en la red federal de información.

Los resultados de esta primera etapa de migración y el acceso de prueba a la consulta pública en línea pueden verificarse en el siguiente enlace: LINK DE ENLACE <http://200.123.191.6:8100/>

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