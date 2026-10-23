La Biblioteca Provincial firmó un convenio con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno

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En el marco del Proyecto Institucional Bianual (2026-2027), la Biblioteca Provincial de Entre Ríos concretó un avance clave en su integración federal. A través de la Secretaría de Cultura y tras la homologación del Decreto Provincial Nº 3117/26 —firmado por el Gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Gobierno, Manuel Troncoso—, la institución formalizó un Convenio Marco de Asistencia Recíproca con la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno (BNMM).

El acuerdo fue suscrito por el Secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, y la Directora de la BNMM, Susana Soto, con la participación del Director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola, y la Subdirectora de la BNMM, Elsa Rapetti.

Esta alianza da cauce formal a la agenda conjunta en asistencia técnica, preservación patrimonial, formación continua y desarrollo de catálogos abiertos en línea (OPAC). La articulación ya había sido expuesta en la sede de la BNMM durante la Jornada de Bibliotecas Públicas y Populares en el marco de la 57.ª Reunión Nacional de Bibliotecarios —organizada por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA)—, en una presentación a cargo de Armándola y la técnica bibliotecaria Micaela Hermoso, pasante de la institución.

El núcleo estratégico del convenio reside en consolidar la migración hacia el sistema Koha y el estándar internacional MARC21, superando las dinámicas del histórico Formato Común para Bibliotecas de Entre Ríos (FOCBER), implementado en la década de 1990. Sin generar erogaciones presupuestarias adicionales, la medida optimiza el procesamiento técnico y la visibilidad del acervo provincial, afianzando el acceso público a la información y el rol rector de la Biblioteca Provincial en la trama bibliotecaria federal.

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