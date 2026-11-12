La Biblioteca Provincial invita a una tarde de juegos de mesa

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La Biblioteca Provincial invita a la comunidad a participar de una tarde de juegos de mesa. El encuentro se llevará a cabo este sábado 14, de 16 a 19, en la sede ubicada en Alameda de la Federación 278 <https://www.google.com/maps/search/Alameda+de+la+Federaci%C3%B3n+278?entry=gmail&source=g>, de Paraná. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La propuesta está organizada por la Asociación Cooperadora de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos (BIPER) y reúne en su coorganización a dos destacados clubes de juegos de mesa de la región: Lúdicos del Litoral (Paraná) y Cofradía Lúdica (Santa Fe).

La actividad está recomendada para personas mayores de 12 años y busca acercar a cada usuario asistente a una variada selección de juegos de mesa contemporáneos de la mano de los coordinadores de ambos clubes de juegos de mesa.

Esta iniciativa reafirma la importancia del juego como dinamizador cultural y social dentro de las bibliotecas públicas, impulsando el trabajo colaborativo e interprovincial entre agrupaciones dedicadas a la cultura lúdica. Al tratarse de una actividad arancelada y con cupos limitados, se requiere inscripción previa. Quienes deseen participar pueden gestionar su lugar a través de las redes sociales de Lúdicos del Litoral y solicitar más información comunicándose con la Biblioteca Provincial o su Asociación Cooperadora.

Contactos de la Biblioteca Provincial: 343 4224308

E-mail: bibliotecadelaprovincia@gmail.com

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