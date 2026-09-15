La Editorial de Entre Ríos convoca a conformar el Consejo Asesor

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La Editorial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, convoca a la reconformación de su Consejo Asesor en estricto cumplimiento de la Ley Provincial N° 7818, que rige la estructura y los objetivos fundacionales del organismo.

Este cuerpo colegiado funciona como un órgano consultivo de carácter ad honorem, integrado por siete miembros titulares y siete suplentes que desempeñan sus funciones por el término de dos años, garantizando la participación plural en la vida cultural de la provincia.

Entre sus funciones esenciales se destacan la colaboración y el asesoramiento en la elaboración del programa anual de publicaciones, el desarrollo de ediciones especiales y la organización de concursos de autores u obras inéditas, consolidando así un espacio de participación federal y democrática abierto a todas las regiones del territorio entrerriano.

Para ello, podrán postularse todas aquellas personas que sean entrerrianas o acrediten una residencia no inferior a tres años en la provincia, debiendo respaldar su trayectoria y representatividad en el ámbito de las ciencias, las artes y/o la literatura mediante la presentación de la documentación correspondiente.

La recepción de las propuestas se encuentra abierta de manera presencial en la sede de la editorial (25 de Junio 39, Paraná, de lunes a viernes de 8 a 13) o a través del correo electrónico oficial ederconsejoasesor@gmail.com.

Asimismo, con el propósito de agilizar la participación y facilitar el acceso a los interesados, se encuentra disponible el siguiente formulario digital de inscripción: LINK DE INSCRIPCIÓN <https://forms.gle/jxj6E4GcDxD5yyUs6>

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