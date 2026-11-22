La Juventud Radical de Entre Ríos presentó FORMER, una nueva escuela de formación política destinada a preparar a jóvenes afiliados para asumir responsabilidades dirigenciales y afrontar los desafíos políticos y de gestión de los próximos años, con la mirada puesta en 2027.

El lanzamiento se realizó este sábado en la sede del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), en Paraná, bajo el lema “Gurisada Radical en Movimiento”. La actividad contó con la presencia de autoridades partidarias y funcionarios del Gobierno provincial, entre ellos los ministros Hernán Jacob y Fabián Boleas, además del diputado nacional Darío Schneider.

La propuesta busca brindar herramientas políticas, técnicas y estratégicas para que los jóvenes puedan reconocer las principales problemáticas de sus ciudades y localidades y desarrollar respuestas a través de proyectos y políticas públicas concretas.

La presidenta de la Juventud Radical de Entre Ríos, Eliana Lagraña, destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan fortalecer la participación de las nuevas generaciones.

“Queremos una Juventud Radical protagonista, preparada y comprometida con la realidad de cada localidad. FORMER nace con la convicción de que la formación política es fundamental para construir los dirigentes que nuestra provincia necesita, combinando nuestros valores históricos con nuevas herramientas para afrontar los desafíos del presente y del futuro”, expresó.

Además, remarcó que el objetivo es consolidar una militancia con capacidad para debatir, elaborar propuestas y desarrollar habilidades para la gestión pública.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su metodología de trabajo. A diferencia de los cursos tradicionales, FORMER funcionará como un laboratorio práctico de ideas y proyectos, con una modalidad híbrida que combinará encuentros presenciales y clases virtuales.

Durante el cursado, cada participante deberá identificar una problemática concreta de su ciudad o localidad y trabajar en el diseño de una propuesta de política pública, desde el diagnóstico inicial hasta su presentación final.

La coordinación general estará a cargo de Nicolás Marotte, mientras que Alfredo Mattos Serrano y Brisa Martin tendrán la responsabilidad académica del programa.

El plan de formación contempla contenidos vinculados a:

Como instancia de cierre, los participantes presentarán sus iniciativas en una denominada “Feria de Campaña”, donde deberán defender sus proyectos, exponer sus discursos y mostrar las piezas de comunicación elaboradas durante la formación.

Con el horizonte puesto en las elecciones de 2027, la Juventud Radical entrerriana busca fortalecer sus equipos territoriales y promover la formación de nuevos cuadros dirigenciales en distintos puntos de la provincia.