LA POLICÍA DETUVO EN FEDERAL A UN HOMBRE CONDENADO POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO

Personal de la Jefatura Departamental Federal, detuvo en la tarde de este jueves 15 de octubre a un hombre de 38 años de edad, sobre el cual pesaba pedido de captura. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico, quienes alrededor de las 14:00 horas recepcionaron un oficio judicial emanado de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia que ordenaba la inmediata detención de N.H.C.M., con último domicilio en Barrio "4 Hachazos" de esta ciudad. Tras tareas de localización, el sujeto fue interceptado en inmediaciones de calle 25 de Mayo, entre Antonio Flores y Artigas, quien fue notificado de la medida judicial y de los derechos que le asisten, y previo examen médico de rigor, fue trasladado para su alojamiento en la Alcaidía Policial. El detenido permanecerá alojado provisoriamente en la Jefatura local hasta que se coordine su traslado definitivo hacia la Unidad Penal 5 de la ciudad de Victoria. La causa penal que motivó la detención está caratulada "Abuso sexual sin acceso carnal calificado" - delito contemplado en el Artículo 119 del Código Penal-, por la cual fue declarado autor material y penalmente responsable.