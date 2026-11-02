La Secretaría de Cultura de la provincia invita a disfrutar La Noche de los Museos Entrerrianos

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La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará este viernes 6 de noviembre de 19 a 24 en más de 150 instituciones de toda la provincia. Habrá museos abiertos, visitas guiadas, talleres, espectáculos y gastronomía. El programa ya se puede consultar online. La entrada es libre y gratuita.

Los museos provinciales que ofrecerán actividades son: Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón (Don Bosco 749, Paraná, en horario especial de 10 a 14.30 H), Museo de Artesanías Carlos Asiain (Urquiza 1239, Paraná), Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná), Museo Casa de Gobierno (México y Córdoba, Paraná), Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano (Gardel 62, Paraná), Museo Histórico Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286, Paraná), Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179, Concordia) y Museo Provincial Molino Forclaz (Primero Colonos s/n, Colón), además del Archivo General de Entre Ríos (Alameda de la Federación 222, Paraná).

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A ellos se suman otros organismos y actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, como la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná), Editorial de Entre Ríos (25 de junio 39, Paraná), Capilla Norte de San Miguel (Buenos Aires 428, Paraná, organizado por el área de Patrimonio), Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná), IAAER y la Cinemateca de Entre Ríos.

El programa completo se puede consultar en este link: PROGRAMACIÓN NOCHE DE LOS MUSEOS <https://drive.google.com/file/d/1DGBqlLC0sCyUPsm9w_q1gKcXsRdS6_Ue/view?usp=sharing>

Circuito en Paraná

Uno de los atractivos será un circuito cultural entre las plazas San Miguel y Plaza Carbó de Paraná, donde habrá espectáculos, feria y gastronomía. En el escenario Paso del Paraná de Plaza San Miguel se presentarán desde las 20.45 la Orquesta Cunumí, Ignacio Sartori, Salmones de Río y La Centella. En el escenario de plaza Carbó habrá danza desde las 19 con La Greda, Tango Boulevard, Instituto Coreográfico Leonela Amato-Ariana Siebenhar, Ballet 4 Horizontes (Sociedad Italiana) y el Casal de Catalunya.

En la Casa de Gobierno de Entre Ríos

La Casa Gris también será parte de la propuesta desde las 18 con una exposición de autos antiguos y un recorrido por recintos, museos y salones históricos mediante códigos QR. Además, habrá actividades en el Recinto de la Honorable Cámara de Diputados, Honorable Cámara de Senadores y el Patio de Honor Central.

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Actividad especial

Otra actividad especial del programa serán los recorridos del Bus Turístico en Paraná (servicio de la Municipalidad local y el Ente Mixto de Turismo EMPATUR), con dos salidas desde la Catedral a las 19 y a las 21, con cupos por orden de llegada (sin reserva de lugares).

Un evento federal y participativo

Más de 150 instituciones patrimoniales y culturales, públicas y privadas, serán parte del evento en toda la provincia. Habrá actividades en Aldea Spatzenkutter, Aranguren, Basavilbaso, Bovril, Caseros, Cerrito, Chajarí, Colón, Colonia San Anselmo, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Galarza, General Campos, Gilbert, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Clarita, La Paz, Los Charrúas, Maciá, María Grande, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, Rosario del Tala, San Benito, San Salvador, Ubajay, Urdinarrain, Valle María, Victoria, Villa Clara, Villa Elisa, Villa Paranacito y Villaguay. Para más detalles consultar las redes y web de cada espacio, área de cultura local o municipio.

La Noche de los Museos Entrerrianos es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Cultura y las instituciones que participan. Se invita a toda la comunidad a participar.

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