La Sinfónica de Entre Ríos finaliza el ciclo A Toda Orquesta con más de 6 mil estudiantes alcanzados [image: A Toda Orquesta 1.jpg]

El programa A Toda Orquesta, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE), culmina sus funciones en La Vieja Usina. La presente edición suma un total de 23 encuentros que permitieron a más de 6 mil estudiantes de toda la provincia disfrutar de música en vivo y recorridos culturales.

El Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná será escenario de las últimas jornadas del programa A Toda Orquesta, que acerca el universo de la música instrumental a estudiantes de primaria y secundaria de todo el territorio provincial. En cada jornada, un promedio de más de 300 gurises por función interactúan en vivo con los músicos de la agrupación provincial, adentrándose en el mundo sonoro y aprendiendo de manera directa sobre las distintas familias de instrumentos.

Esta edición 2026 se consolida como la de mayor alcance pedagógico desde el lanzamiento de la propuesta, alcanzando un total de 23 conciertos didácticos, superando la cantidad de encuentros realizados en los ciclos 2024 y 2025. A lo largo de sus tres años ininterrumpidos de trabajo, el programa ha reafirmado su vocación federal y de democratización cultural, permitiendo que delegaciones escolares de decenas de municipios y comunas viajen a la capital provincial para conectarse en vivo con la sonoridad de una orquesta sinfónica.

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Un balance positivo y una experiencia integral

Bajo la dirección artística y general del maestro Luis Gorelik y la conducción del director invitado Rodrigo Naffa al frente de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, la propuesta articuló un espacio pedagógico de 50 minutos donde los alumnos exploraron la diversidad instrumental, reconocieron el rol de cada familia de instrumentos y disfrutaron de obras emblemáticas de compositores clásicos como Mozart, Gounod, Ginastera, Dvořák, Mussorgsky, Rossini, Haendel, Tchaikovsky, Dukas, Prokófiev y Beethoven.

Además de la vivencia musical directa en la sala, la propuesta mantuvo su impronta integral: las delegaciones asistentes complementaron la jornada con visitas guiadas y recorridos culturales por los museos provinciales y espacios patrimoniales de Paraná, transformando el viaje en una jornada educativa completa.

El valor pedagógico y vivencial de la propuesta quedó reflejado en los testimonios de docentes y alumnos que participaron a lo largo del año. Graciela Bizai, docente de Música de la Escuela San Joaquín de Paraná, resaltó la importancia de la experiencia directa: “¿Qué mejor para ellos que tener esta experiencia directa y no solo a través de un audio, una imagen o un video? La jornada fue espectacular”. Asimismo, la docente Marianela Suárez, de la ciudad de Victoria, destacó que “para la mayoría de los chicos es la primera vez que escuchan una orquesta en vivo y se sorprendieron al ver la cantidad de músicos e instrumentos”. Por su parte, Alexis, estudiante de 17 años de Basavilbaso, valoró la jornada completa compartida con sus compañeros: “Es una experiencia única e inimaginable. Uno capaz lo ve en una pantalla, pero no es lo mismo que escucharlo acá, en vivo”.

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Para formar parte de las actividades, las instituciones educativas de los diferentes departamentos debieron completar un formulario de inscripción previa, lo que permitió organizar la logística y garantizar el acceso gratuito y ordenado a cada función.

Agenda de cierre

Las funciones finales se realizarán en La Vieja Usina en doble turno diario (14:30 hs y 16:00 hs) durante los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre. Para estas últimas presentaciones se espera la llegada de delegaciones escolares provenientes de diferentes localidades de la provincia: Federal, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, San Benito, Viale y Villa Elisa

Con estas tres jornadas finales, la Secretaría de Cultura y el CGE concluyen un nuevo año de trabajo coordinado, ratificando el compromiso de garantizar el derecho a la cultura, la formación de nuevos públicos y la inclusión de gurises de todos los rincones de Entre Ríos.

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