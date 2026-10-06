La Sinfónica de Entre Ríos se presentó a sala llena en La Vieja Usina

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La Orquesta Sinfónica provincial presentó en La Vieja Usina el estreno en Argentina de “Nardugan”, obra del compositor ruso Elmir Nizamov. El repertorio incluyó también la Sinfonía N° 8 Op. 88 de Antonín Dvořák, bajo la dirección del invitado venezolano Gonzalo Hidalgo. El concierto contó con entrada libre y gratuita, en una organización conjunta entre la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

Ante más de 350 personas que colmaron las instalaciones del centro cultural, el evento dio inicio a las 20 bajo la dirección artística general de Luis Gorelik. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director invitado, Gonzalo Hidalgo.

Hidalgo destacó que la ocasión coincidía con el estreno de música contemporánea, señalando que abordar obras nuevas representa “un desafío tanto para la orquesta como para el público”. Asimismo, resaltó que los asistentes formaban parte de un “hecho histórico” al presenciar la primera interpretación de la pieza en Argentina, y dio la bienvenida al compositor Elmir Nizamov, quien se encontraba presente en la sala para explicar la obra.

Al tomar la palabra, el maestro Nizamov manifestó su alegría por estar en el lugar y transmitió sus saludos desde Rusia, en particular desde Kazán, Tartaristán. Respecto a su composición, “Nardugan”, explicó que la obra está basada en motivos que evocan una danza pagana desenfrenada y una antigua festividad túrquica vinculada al solsticio de invierno, la cual simboliza el nacimiento del sol y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Nizamov detalló que la música busca transmitir el espíritu de esa ruidosa celebración ritual, retratando danzas de enmascarados, rondas, canciones y juegos que tradicionalmente se extendían durante toda la noche. Finalmente, el compositor agradeció a la orquesta de Entre Ríos, a Luis Gorelik y al maestro Hidalgo.

El concierto contó con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y del Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo.

Próximo concierto

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a presentarse el próximo sábado 17 de octubre a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná), con un repertorio compuesto con obras de Richard Wagner y Max Reger.

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