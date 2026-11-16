La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 500 personas en el CPC de Paraná

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Este sábado, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindó un concierto bajo la dirección invitada de Guillermo Scarabino y con la violinista Pilar Policano como solista. Se interpretaron obras de Mozart y el estreno provincial de la Sinfonía N° 7 de Prokofiev. Organizó la Secretaría de Cultura con entrada libre y gratuita.

La función se inició a las 20 bajo la dirección artística de Luis Gorelik. El concierto abrió con la obertura de la ópera El empresario, una obra cómica, corta y de un acto, muy poco conocida de W. A. Mozart, que trata sobre un empresario teatral que debe armar un casting entre cuatro o cinco cantantes que intentan mostrar sus virtudes para obtener un papel.

Luego, se interpretó el Concierto para violín y orquesta N° 3 —compuesto por Mozart a los 19 años y de estructura clásica en tres movimientos: rápido, lento y rápido— con la participación de la violinista argentina Pilar Policano, a quien el director definió como una estrella internacional de 19 años y una de las grandes violinistas del mundo en la actualidad. Tras su actuación, Policano interpretó como bis el Adagio de la Sonata N° 1 de Johann Sebastian Bach. [image: Sinfonica CPC 2.jpg]

Hacia el final del concierto, el director invitado volvió a tomar la palabra para presentar la última obra de la noche: la Sinfonía N° 7 de Sergei Prokofiev. En su intervención, Scarabino señaló que el compositor ruso compuso esta sinfonía en 1952, poco antes de su fallecimiento a los 62 años, y destacó que la pieza representa una continuidad del romanticismo ruso de Tchaikovsky.

Respecto de su regreso al frente de la agrupación —a la que dirigió por tercera vez tras 15 años—, Guillermo Scarabino destacó: “Realmente es una orquesta que tiene un potencial fantástico en cantidad y calidad de instrumentos e instrumentistas, lo que le permite al director titular hacer una programación muy exigente y traer novedades como esta”. En ese sentido, valoró la inclusión de obras que nunca se habían interpretado en la provincia, como la obertura El empresario y la Séptima Sinfonía de Prokofiev.

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Por su parte, Pilar Policano —quien toca junto a la Sinfónica de Entre Ríos todos los años desde 2022— expresó respecto de su reencuentro con el organismo: “Para mí es súper lindo volver a Paraná y reencontrarme con el público de Entre Ríos”, sostuvo.

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Próximo concierto

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará nuevamente el viernes 27 de noviembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná) con la proyección musicalizada del inmortal film de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, en el marco del FICER. La función contará con la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, quien realizó la reconstrucción de la música original y el arreglo sinfónico.

Tiempos Modernos (1936) cuenta con dirección, producción, guión y sonido de Charles Chaplin; música de Charles Chaplin, Davik Raksin y Alfred Newman; y las actuaciones protagónicas de Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sanford y Chester Conklin.

La presentación, con entrada libre y gratuita por orden de llegada, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo, el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo y el IAPSER Seguros.

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