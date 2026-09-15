La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 700 personas en Paraná

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La Orquesta Sinfónica Provincial, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se presentó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz bajo la dirección de Luis Gorelik y con la participación de Silvina Álvarez (viola) y Xavier Inchausti (violín) como solistas invitados. Se interpretaron obras de Mozart y Beethoven. La actividad fue organizada junto a la Municipalidad local.

El evento se inició con la interpretación de la Sinfonía Concertante para violín y viola de W. A. Mozart, y continuó con la Sinfonía N.º 3 “Heroica” de L. V. Beethoven. El director Luis Gorelik dio la bienvenida a las autoridades y al público presente, entre quienes se encontraba la intendenta de Paraná, Rosario Romero. [image: Sinfonica Juanele - 2.jpg]

Al hacer uso de la palabra, Gorelik brindó detalles sobre el repertorio de la velada. Respecto a la primera pieza, explicó: “Es una obra distinta de Mozart porque se trata de una sinfonía concertante; no es ni un concierto ni una sinfonía. Es una obra híbrida en el sentido de que tiene la estructura de una sinfonía, pero lleva dos solistas: violín y viola”. Asimismo, el director presentó a los solistas invitados, Silvina Álvarez y Xavier Inchausti. Tras la interpretación de la obra de Mozart, ambos solistas ofrecieron un bis instrumental con un arreglo de la pieza popular Karatê, de Egberto Gismonti. Luego, Gorelik introdujo la segunda parte del programa.

Sobre la Sinfonía N.º 3 “Heroica” de Beethoven, el maestro contextualizó: “Es una de las sinfonías más revolucionarias escritas en la historia de la música. Beethoven adhirió a los principios de la Ilustración tras la Revolución Francesa y dedicó esta obra a Napoleón Bonaparte; pero cuando este se autocoronó emperador, en un ataque de ira tachó esa dedicatoria y la renombró 'Sinfonía Heroica, en la memoria de un héroe'”. En ese sentido, detalló que el compositor dedicó la obra al mito de Prometeo y repasó la estructura de sus cuatro movimientos: el primero como una suma de estructuras rítmicas y armónicas; el segundo, una marcha fúnebre a la memoria de un héroe no específico; el tercero, un scherzo rápido y de gran dificultad rítmica; y el cuarto, enfocado en el motivo temático dedicado a Prometeo. [image: Sinfonica Juanele - 3.jpg]

Por su parte, la intendenta Rosario Romero destacó la presentación de la Orquesta: “El arte y la cultura nos ayudan a vivir. En todo el proceso de vida nos enriquecen, nos hacen soñar y nos ilustran; la música nos transporta”, sostuvo.

Con acceso libre y gratuito, el público disfrutó de un concierto que reunió a 80 músicos en escena.

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Masterclass de Silvina Álvarez para violistas y estudiantes

En el marco de las actividades previas al concierto, la solista invitada Silvina Álvarez brindó una masterclass y charla abierta en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” (FHAyCS-UADER), destinada a violistas y estudiantes de la región. Al finalizar la clase, se generó un espacio de intercambio donde la instrumentista respondió preguntas, abordó aspectos técnicos del instrumento y la importancia de la práctica natural frente al espejo, además de destacar la constancia en el estudio y reconocer la labor docente en la iniciación musical. [image: Sinfonica Juanele - 5.jpg]

Próxima presentación

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará nuevamente el sábado 26 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Blvd. Racedo 250, Paraná <https://www.google.com/maps/search/Blvd.+Racedo+250,+Paran%C3%A1?entry=gmail&source=g>). La velada contará con la participación de Roberto Rutkauskas como director y solista invitado, y con las intervenciones solistas de Andrea Yurcic (fagot), Juan Martín Sarmiento Wagner (oboe) y Georgina Mussin (violoncello). El programa incluirá la Obertura de la ópera Cosi fan tutte de W. A. Mozart, la Sinfonía Concertante para violín, oboe, fagot y cello de F. J. Haydn y la Sinfonía N.º 40 K. 550 de W. A. Mozart.

La función, de entrada libre y gratuita por orden de llegada, es organizada conjuntamente por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y el acompañamiento de Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo. La Municipalidad solicita al público asistir con un alimento no perecedero.

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