La UCU otorgó el Doctorado Honoris Causa a Ignacio Fabio Katz

La Universidad de Concepción del Uruguay distinguió este viernes al reconocido médico, docente e investigador por su trayectoria y sus aportes a la medicina, la salud pública y la formación de nuevas generaciones de profesionales. Del acto participaron autoridades universitarias, ediles, docentes, estudiantes e invitados especiales.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) otorgó este viernes el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Ignacio Fabio Katz, en reconocimiento a su trayectoria profesional, académica y científica y a sus aportes al campo de la medicina y la salud pública.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Actos “Héctor Buenaventura Sauret” y contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes, invitados especiales y referentes vinculados con el ámbito de la medicina.

Durante el acto, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Lic. Martina Tálamo, destacó especialmente el vínculo de Katz con la institución desde los primeros pasos de la carrera de Medicina.

Tálamo recordó que Katz acompañó el proceso de creación y organización de la carrera, cuando todavía era un proyecto, aportando su experiencia y conocimiento a la construcción de la propuesta académica.

También destacó su continuidad en la vida universitaria, tanto desde la docencia como desde la investigación, y su concepción de la medicina como una disciplina que debe integrar el conocimiento científico con una mirada profundamente humana.

La decana puso además en valor el papel de los maestros en la formación profesional y llamó a los estudiantes a reconocer y aprovechar el vínculo con quienes pueden transmitirles no solamente conocimientos, sino también experiencias y valores.

Sauret destacó su aporte a la carrera de Medicina

A su turno, el rector de la UCU, Dr. Héctor César Sauret, destacó la trayectoria de Katz y su participación en el desarrollo de la carrera de Medicina.

Sauret recordó especialmente la conferencia brindada por Katz en agosto de 2015, cuando la Universidad presentó la carrera de Medicina recientemente autorizada para iniciar su desarrollo.

En aquella oportunidad, Katz había planteado la importancia de que la nueva carrera tomara como referencia a las grandes escuelas y maestros de la medicina argentina, además de destacar el papel del hospital público como espacio de asistencia, docencia e investigación.

El rector también vinculó el reconocimiento con la historia de la Universidad y de la Asociación Educacionista La Fraternidad, y destacó el aporte de Katz para recuperar la memoria de destacados médicos vinculados con la ciudad, Entre Ríos y el país.

“Es Ignacio Katz el que nos hace recordar que la ciencia médica se desenvuelve sobre un actor central: el médico”, sostuvo Sauret durante su intervención.

También destacó que la carrera de Medicina de la UCU ha graduado 37 nuevos médicos, incluyendo la próxima graduación prevista para noviembre, y señaló que esos profesionales representan parte del legado académico de Katz.

Katz recibió la máxima distinción académica

Al recibir el Doctorado Honoris Causa, Ignacio Fabio Katz agradeció a las autoridades de la Universidad y a quienes participaron del acto.

El médico manifestó su emoción por el reconocimiento y destacó especialmente los vínculos construidos a lo largo de los años con la institución y sus autoridades.

Durante su intervención, Katz remarcó que no concibe estos encuentros únicamente como actos protocolares, sino como espacios de trabajo, reflexión y aprendizaje.

Como parte de la ceremonia se realizó la imposición del título de Doctor Honoris Causa, mediante la Resolución Rectoral N.º 09/26.

Posteriormente, Katz brindó la conferencia doctoral titulada “La salud en situación límite: una perspectiva sanitaria a 60 años del embate contra la ciencia”.

La ceremonia también incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de la Provincia de Entre Ríos y el Himno de Concepción del Uruguay, una presentación del Coral Uruguayense y la firma del Libro de Honor.

Con esta distinción, la UCU reconoció la trayectoria de Ignacio Fabio Katz y su aporte a la formación médica, a la salud pública y al desarrollo de la carrera de Medicina de la Universidad de Concepción del Uruguay.