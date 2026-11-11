🔔 Activá las notificaciones para recibir avisos de emergencia apenas se publiquen, aunque tengas el sitio cerrado.

Provincia

La UCU participa de un encuentro internacional de universidades en Ecuador

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 11 minutos · 7 lecturas · 2 min de lectura

La vicerrectora de Presupuesto y Desarrollo, Valeria Carbone, representa a la institución en REALCUP 2026, que reúne a referentes de la educación superior de América Latina y el Caribe en la ciudad de Guayaquil.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) participa de REALCUP 2026, el encuentro anual de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas, que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en Guayaquil, Ecuador.

En representación de la institución participa la Mg. Cra. Valeria Carbone, vicerrectora de Presupuesto y Desarrollo, quien forma parte de las actividades junto a autoridades universitarias, especialistas y referentes de instituciones de educación superior de distintos países de la región.

Bajo el lema “Inteligencias postartificiales”, esta edición propone abordar los desafíos y las transformaciones que atraviesan las universidades ante el avance de la inteligencia artificial y la incorporación de nuevas tecnologías.

La agenda contempla debates sobre el futuro de la educación superior, la calidad académica, la innovación, la gobernanza, la sostenibilidad institucional y el papel de las capacidades humanas en los nuevos entornos educativos.

El encuentro también representa una oportunidad para fortalecer vínculos entre instituciones, compartir experiencias de gestión y conocer perspectivas internacionales sobre el desarrollo de las universidades latinoamericanas.

Con su participación, la UCU busca profundizar su vinculación con redes académicas internacionales y formar parte de los debates sobre los desafíos y las oportunidades de la educación superior.

Facebook
WhatsApp


Comentarios (0)

Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!

Rio Altura 8.6 m Subiendo
VEKTOR

Funciona gracias a VEKTOR | NEWS CMS SYSTEM