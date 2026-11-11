La UCU participa de un encuentro internacional de universidades en Ecuador

La vicerrectora de Presupuesto y Desarrollo, Valeria Carbone, representa a la institución en REALCUP 2026, que reúne a referentes de la educación superior de América Latina y el Caribe en la ciudad de Guayaquil.

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) participa de REALCUP 2026, el encuentro anual de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas, que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en Guayaquil, Ecuador.

En representación de la institución participa la Mg. Cra. Valeria Carbone, vicerrectora de Presupuesto y Desarrollo, quien forma parte de las actividades junto a autoridades universitarias, especialistas y referentes de instituciones de educación superior de distintos países de la región.

Bajo el lema “Inteligencias postartificiales”, esta edición propone abordar los desafíos y las transformaciones que atraviesan las universidades ante el avance de la inteligencia artificial y la incorporación de nuevas tecnologías.

La agenda contempla debates sobre el futuro de la educación superior, la calidad académica, la innovación, la gobernanza, la sostenibilidad institucional y el papel de las capacidades humanas en los nuevos entornos educativos.

El encuentro también representa una oportunidad para fortalecer vínculos entre instituciones, compartir experiencias de gestión y conocer perspectivas internacionales sobre el desarrollo de las universidades latinoamericanas.

Con su participación, la UCU busca profundizar su vinculación con redes académicas internacionales y formar parte de los debates sobre los desafíos y las oportunidades de la educación superior.