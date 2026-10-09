Lanzan la convocatoria del segundo llamado de Afluente Audiovisual [image: Afluente Audiovisual - Segunda convocatoria.jpg]

El Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), a través del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (Foaer), lanza el segundo llamado 2026 de Afluente Audiovisual, una convocatoria pública destinada a fortalecer el desarrollo cinematográfico de la provincia mediante aportes económicos no reintegrables para proyectos audiovisuales entrerrianos.

El IAAER, organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, propone dos líneas concursables: Producción de Largometraje (ficción) y Post-Producción de Largometraje (ficción y documental).

Pueden participar personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA), que acrediten domicilio legal en la provincia con un mínimo de dos años de antigüedad.

Afluente surge del análisis realizado por el Consejo Asesor sobre la situación del sector audiovisual provincial y de la información relevada a través del Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA), que permitió identificar las principales necesidades, capacidades productivas y demandas de la comunidad audiovisual. Su finalidad es impulsar la producción de obras audiovisuales de calidad profesional, promoviendo el crecimiento de la industria audiovisual entrerriana.

Se recibirán propuestas hasta el 30 de octubre. Formulario, bases y condiciones LINK DE ACCESO AL FORMULARIO <https://forms.gle/xMK5cYWJWNNpDpzQ6>

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