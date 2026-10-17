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Provincia

LE RETUVIERON EL AUTO POR CONDUCIR CON 1,86 G/L DE ALCOHOL EN SANGRE - Conectados Concordia

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 3 horas · 27 lecturas · 1 min de lectura

Un hombre de 41 años fue interceptado por personal policial durante la mañana de este sábado, luego de realizar maniobras peligrosas con su vehículo y estacionar en contramano en inmediaciones de Presidente Illia y avenida Monseñor Tavella, en Concordia.

El procedimiento se registróaproximadamente a las 8:28, cuando efectivos de la Comisaría 4ta intervinieron en el lugar y dieron aviso al personal de Tránsito Municipal.

Al realizarle el test de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Concordia para su correcta identificación, mientras que las autoridades procedieron a la retención de un Volkswagen Gol Trend de color gris.

Además, se labró el acta de infracción correspondiente, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

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Fuente: Conectados Concordia

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