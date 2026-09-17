Los estudiantes que ilustraron la fauna de la octava edición del Ficer participaron de un taller de stop motion [image: Taller de Stop Motio 1 - PORTADA.jpg]

Los estudiantes que ilustraron la fauna que representa la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos participaron de un taller de animación en stop motion. Fue en el marco de la iniciativa Camino al Ficer, desarrollada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

El taller estuvo a cargo de Leticia Menon y Ricardo Jaimovich, Guillermo Barbarov y Juan Vidal, quienes ofrecieron un espacio de producción de animación de las especies seleccionadas para representar la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y cada una de sus secciones.

Los estudiantes son parte del 2° año de la Escuela Secundaria N° 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós de Paraná.

La técnica de stop motion permite crear animaciones utilizando una serie de fotografías sucesivas de un objeto estático. El movimiento aparente se logra al unir todas las fotografías que registran los pequeños movimientos sobre ese objeto a una determinada velocidad. [image: Taller de Stop Motion 2.jpg]

Para ello fue necesario utilizar distintos elementos y recursos como celulares, soportes, materiales como cartulina, lona, botellas, telas, etc. que funcionaron como posibles fondos.

De esa forma, las especies seleccionadas para representar la octava edición del festival y cada una de sus secciones tomaron vida y movimiento. [image: Taller de Stop Motion 3.jpg]

Colaboraron en la realización de la actividad los integrantes del IAAER Guillermo Barbarov y Juan Vidal.

El Ficer es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). Su octava edición se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

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