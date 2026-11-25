María Gabriela Epumer: el documental que revive la historia de un ícono generacional del rock llega al FICER [image: Maria Gabriela Epumer - FICER.jpg]

Este miércoles 25 a las 20.30 se proyectará Perfume, el documental que reconstruye el universo artístico de María Gabriela Epumer. Será en el CPC de Paraná (calle San Martín 15), en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) y con entrada libre y gratuita. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

Además, hasta el jueves 26 estará la videoinstalación “Quiero estar entre tus cosas”, una videoinstalación paralela que exhibe sus archivos audiovisuales y objetos personales, que toma el nombre de una de sus canciones emblemáticas. La instalación se realizará en el Domo Mirador TEC (predio de la Vieja Usina, Gregoria Matorras 861).

Perfume, una película de María Gabriela Epumer es un documental argentino-uruguayo estrenado en noviembre de 2026 y dirigido por Lucía S. Ruiz (junto a Andrea Testa en guión y codirección), construido a partir de 50 horas de material inédito filmado por la propia artista.

Por otra parte hasta el jueves 26, de 18 a 22 en el Domo Mirador TEC Inmersivo (predio del Centro Cultural Vieja Usina, Matorras 861, Paraná) se realizará la videoinstalación “Quiero estar entre tus cosas”, con archivos audiovisuales y objetos personales de la artista. Además se realizará una Activación: canciones en vivo de María Gabriela Epumer, por Andrés Olivo, Melissa Rousset y Emmanuel Bayúgar, el jueves 26 a las 23 en el mismo Domo Mirador TEC.

La película sobre Epumer es un autorretrato en primera persona. En lugar de una biografía tradicional con entrevistas retrospectivas, el filme utiliza cintas caseras (handy-cam) grabadas por Epumer entre 1995 y 2003 y resguardadas por su familia. Epumer (Buenos Aires, 1 de agosto de 1963 – 30 de junio de 2003) fue una influyente guitarrista, bajista, cantante y compositora argentina, considerada una de las figuras femeninas fundamentales del rock nacional. Proveniente de una familia estrechamente ligada a la música (nieta del guitarrista de tango Juan Epumer, sobrina de Celeste Carballo y hermana del guitarrista Lito Epumer), dejó una huella imborrable por su versatilidad y sensibilidad artística.

El FICER comenzó este martes y se realizará hasta el domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan al FICER:

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Centro Provincial de Convenciones (CPC), Flechabus, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, Centro Cultural La Vieja Usina Mirador Tec, Cine Las Tipas (Paraná), Cine Círculo.

Colaboran con el FICER

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, Embajada de Francia, Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

DESCARGAR GRILLA DE ACTIVIDADES <https://ficer.com.ar/downloads/FICER8-grilla.pdf>

SITIO WEB DEL FICER <https://ficer.com.ar>

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