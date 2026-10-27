Más de 150 instituciones de toda la provincia participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

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La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”. Participarán más de 150 instituciones de toda la provincia. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita.

En Paraná habrá un circuito entre Plaza Carbó (detrás de Casa de Gobierno) y Plaza San Miguel. En ese recorrido se podrán encontrar museos e instituciones patrimoniales abiertas, espectáculos gratuitos, arte y gastronomía, además de feria de emprendedores y stands. También habrá actividades en otras instituciones de la capital entrerriana, pertenecientes a la Municipalidad y otros organismos públicos y privados.

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En el resto de la provincia, las localidades participantes son una muestra del sentido federal del evento: Aldea Spatzenkutter, Aranguren, Basavilbaso, Bovril, Caseros, Cerrito, Chajarí, Colón, Colonia San Anselmo, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Galarza, General Campos, Gilbert, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Clarita, La Paz, Los Charrúas, Maciá, María Grande, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, Rosario del Tala, San Benito, San Salvador, Ubajay, Urdinarrain, Victoria, Villa Clara, Villa Elisa, Villa Paranacito y Villaguay, entre otras.

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La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración provincial que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico, promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y la comunidad. Cada institución ofrecerá actividades cuya agenda se podrá consultar en sus propios canales de comunicación, redes y páginas web. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que integran el Consejo Provincial de Cultura.

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