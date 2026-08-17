Más de 1500 gurises de escuelas entrerrianas participaron esta semana de

los conciertos didácticos de la Sinfónica provincial

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El programa A Toda Orquesta, impulsado en conjunto por la Secretaría de

Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE), sumó esta

semana seis nuevas presentaciones en La Vieja Usina. Asistieron más de 1500

alumnos entrerrianos que además realizaron recorridos culturales por museos

provinciales.

La edición 2026 del programa A Toda Orquesta consta de 23 encuentros

diseñados para acercar la música instrumental a estudiantes de primaria y

secundaria de todo el territorio provincial. Las funciones cuentan con la

conducción del director invitado Rodrigo Naffa, bajo la dirección artística

y general del maestro Luis Gorelik.

Esta semana participaron escuelas de Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia

Avellaneda, Aldea María Luisa, Aldea Salto, General Ramírez, Nogoyá,

Victoria, Basavilbaso, Pueblo General Alvear, Diamante, Viale, El Pingo y

Concordia.

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Estudiantes de Victoria participaron de la jornada y Marianela Suárez,

docente de Música de la institución, destacó la experiencia:

“Hicimos un recorrido por el Museo Histórico, el de Bellas Artes y el de

Ciencias Naturales, para cerrar la jornada con el concierto. Para la

mayoría de los chicos es la primera vez que escuchan una orquesta en vivo y

se sorprendieron al ver la cantidad de músicos e instrumentos”.

Mora, de 14 años, valoró la dinámica pedagógica: “Me pareció una

experiencia muy entretenida y divertida; es super recomendable”. Mariano y

Baltasar, también de 14 años, rescataron el valor de la jornada completa en

la capital provincial: “Es impresionante cómo suena la orquesta y la

coordinación que tienen tantos instrumentos. Además aprendimos cosas que no

sabíamos en el recorrido por los museos, nos llevamos un hermoso recuerdo”.

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Estudiantes de 6° año de la Escuela Secundaria N° 28 de Basavilbaso

asistieron a la función en el marco de la orientación en Arte que cursan en

la institución. Alexis, de 17 años, reflexionó sobre la vivencia:

“Es una experiencia única e inimaginable. Uno capaz lo ve en una pantalla,

pero no es lo mismo que escucharlo acá, en vivo. También fuimos a los

museos de Arte e Historia con un guía que nos explicó todo; compartir este

viaje con mis compañeros fue algo increíble”.

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Alumnos de 4° y 5° grado de la Escuela San Joaquín de la capital provincial

formaron parte de la propuesta de la Sinfónica. Graciela Bizai, docente de

Música de la institución, resaltó la importancia de la vivencia directa:

“¿Qué mejor para ellos que tener esta experiencia directa y no solo a

través de un audio, una imagen o un video? La jornada fue espectacular”.

Consolidado como una propuesta de referencia educativa y cultural, el

programa A Toda Orquesta transita su tercer año ininterrumpido de trabajo.

La edición 2026 completará su recorrido de funciones en el mes de octubre.