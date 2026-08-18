Oficializaron la designación de Guillermo Marcone en la Delegación Argentina de Salto Grande - Conectados Concordia

El Gobierno nacional oficializó la designación del arquitecto Guillermo Daniel Marcone como nuevo integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, en reemplazo de Juan Carlos Chagas. La medida fue publicada mediante el Decreto 738/2026, tras un pedido formal realizado por el Gobierno de Entre Ríos.

La decisión deja sin efecto la designación de Chagas, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2024, y formaliza el ingreso de Marcone, cuya postulación había sido elevada por la Provincia el pasado 2 de junio.

Un cambio impulsado por Entre Ríos

El decreto recuerda que, de acuerdo con el Decreto 132/2004 y sus modificaciones, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional designar a los tres representantes argentinos ante la CTM, siempre a propuesta del Gobierno de Entre Ríos, además de definir quién preside la delegación nacional.

Antes de la firma de la medida intervinieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es el organismo binacional integrado por representantes de Argentina y Uruguay encargado de administrar el aprovechamiento de las aguas del río Uruguay y el funcionamiento del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

Su creación se remonta al convenio firmado por ambos países en 1946, aprobado en Argentina por la Ley 13.213, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, industrial y social de ambas naciones mediante el aprovechamiento conjunto del río.

Con la publicación del decreto, Guillermo Marcone quedó formalmente incorporado a la representación argentina en la CTM, mientras que el nombramiento de Juan Carlos Chagas quedó oficialmente sin efecto.

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Fuente: Conectados Concordia

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