OPERATIVO ANTIDROGAS TERMINÓ CON EL SECUESTRO DE UN FUSIL EN RUTA 22

Un operativo diagramado que realizaba la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federal, junto con la Comisaría Chañar sobre la Ruta provincial 22, alrededor de las 16:00 horas de este viernes 30 de octubre, culminó con el secuestro de un arma de fuego de grueso calibre y dos hombres de Concordia fueron identificados tras intentar evadir el control y darse a la fuga. Todo se originó cuando el personal policial se encontraba realizando el control de rutina y observaron a un automóvil VW Gol gris, circulando por la ruta procedente del lado de Concordia que, al advertir la presencia del operativo, realizó una maniobra en "U" y emprendió la fuga; de inmediato se inició una persecución, logrando interceptar el rodado a pocos metros del lugar. En el interior del vehículo viajaban dos hombres oriundos de Concordia, de 25 y 28 años de edad, quienes transportaban un fusil de repetición modelo A7 calibre 30-06 Springfield, sin la documentación correspondiente ni credencial de Legítimo Usuario que acredite su tenencia. Por cuanto ante la irregularidad constatada, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Federal a cargo del Dr. Martín Irurueta, quien dispuso el secuestro del arma por tenencia ilegal de arma de fuego, conforme las prescripciones del Código Penal Argentino, y los sujetos involucrados fueron trasladados y correctamente identificados en sede policial de la Jefatura de Policía de Federal, supeditados a la causa. Por otra parte, se procedió a la retención del vehículo en el que se movilizaban por carecer de documentación obligatoria para circular.