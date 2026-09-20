PARA FIN DE SEMANA - PUBLICAR POR FAVOR ESTE SÁBADO A LA MAÑANAEl ciclo Las Palabras Quedan tendrá un nuevo capítulo dedicado a Emma Barrandeguy

El ciclo Las Palabras Quedan tendrá un nuevo capítulo dedicado a Emma Barrandeguy

[image: Emma Barrandeguy.jpg]

Las Palabras Quedan, el ciclo dedicado a la literatura entrerriana, invita a una nueva noche de lecturas y conversación en vivo, este jueves 24 de septiembre a las 21. Será en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Participarán: Fabián Reato, Cynthia Negra Rodríguez, Washington Atencio, Ana Cornejo y Alexis Chausovsky.

Se invita a toda la comunidad a participar.

Sobre Emma Barrandeguy

Nació en Gualeguay el 8 de marzo de 1914. Estudió idiomas y se recibió de maestra, aunque nunca ejerció. Trabajó en el Diario Crítica desde 1938 hasta 1956 como archivista y redactora. A los 50 años comenzó la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Durante 20 años dirigió la sección cultural en un diario local de Gualeguay, El Debate Pregón. Escribió también en La Verdad, un periódico regional de Gualeguaychú. Fue traductora para las editoriales El Ateneo y Emecé, entre otras actividades.

Publicó los libros: Poemas (1934), Cartas (1943), El andamio (1964), Las puertas (1964), Amor saca amor (1970), No digo que mi país es poderoso (1982), Los pobladores (1983), Crónica de medio siglo (1984), Refracciones (1986), Crónica de medio siglo (1986), Camino hecho (1991), Salvadora, una mujer de Crítica (1997), Habitaciones (2002), Mastronardi-Gombrowicz: una amistad singular (2004), Poesía completa (2009) y Pescar por fin tu corazón inquieto (2019).

Recibió el Premio Fray Mocho de literatura en 1970 por la obra teatral Amor saca amor, y en 1984 por la novela Crónica de medio siglo, otorgado por el Gobierno de Entre Ríos.

Falleció a los 92 años, el 19 de diciembre de 2006, en Gualeguay.

-- *Para recibir el boletín informativo de la Secretaría de Cultura con todas las novedades escribí a prensaculturaentrerios@gmail.com <prensaculturaentrerios@gmail.com>*

*Todas las noticias en https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/ <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/noticias/>*

Facebook <https://www.facebook.com/CulturaEntreRios> Instagram <https://www.instagram.com/culturaentrerios/?hl=es> Web <https://www.entrerios.gov.ar/cultura/> Flickr <https://www.flickr.com/photos/culturaerenfotos/albums/>