PARA FIN DE SEMANA/SÁBADO: El Consejo Provincial de Cultura analizó y proyectó el trabajo para lo que resta del año

El Consejo Provincial de Cultura analizó y proyectó el trabajo para lo que resta del año

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El Consejo Provincial de Cultura, integrado por autoridades del sector a nivel provincial y de las distintas localidades entrerrianas, tuvo una nueva reunión de trabajo. Durante el encuentro se destacaron las iniciativas itinerantes y federales de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró el “trabajo conjunto con los municipios y gobiernos locales de toda la provincia para seguir desarrollando una cultura entrerriana activa y federal, participativa con nuestros artistas y accesible a la ciudadanía”.

Entre otras iniciativas, se dialogó sobre la segunda edición de la Feria Provincial del Libro, que se realizará en Concordia del 9 al 11 de octubre; el Festival de Cine de Entre Ríos (FICER) del 24 al 29 de noviembre (con una previa en distintas localidades) y La Noche de los Museos Entrerrianos, que será el 6 de noviembre y tiene inscripción abierta para las instituciones de toda la provincia que quieran sumarse en este link:

*LINK INSCRIPCIÓN PARA SUMARSE A NOCHE DE LOS MUSEOS* <https://forms.comunicacionentrerios.com/f/444/lanochedelosmuseos>

Repaso

Algunas de las iniciativas itinerantes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos mencionadas fueron:

Fogón Entrerriano (música y danza que ya pasó por Villa del Rosario y Santa Anita y tiene programados Rincón del Doll, Feliciano, Ibicuy, Pueblo General Belgrano, Gilbert y El Pingo).

Juegos Culturales Entrerrianos (para gurises y jóvenes): abarcan a toda la provincia y ya tuvieron instancias regionales en Crespo, Hernández, Feliciano, Ubajay y San Salvador, próximamente en Nogoyá).

Identidad en Territorio | Museos en itinerancia: ya pasaron por Pronunciamiento, Gobernador Mansilla, San Benito y está programado Colón, Sauce Montrull y Villa Elisa.

Un Domingo de Teatro: ya hubo funciones en Diamante, Hernández, Hasenkamp, Rosario del Tala, Seguí, Aldea San Juan, General Campos y está programado La Paz y Federal.

Casa Estudio (ciclo de música para jóvenes autores): ya pasaron grupos de Paraná, Villaguay, San Benito, Cerrito, Gualeguaychú, Villa Ana, Concepción del Uruguay, seleccionados por convocatoria provincial.

Además se hizo un balance de los Encuentros Entrerrianos de Arte realizados en lo que va del año (Muralismo en Maciá, Artes Visuales en La Paz, Danza en Paraná y Teatro en Galarza y Gualeguay); las convocatorias provinciales en distintas disciplinas (literatura, fotografía, artesanía, artes visuales, cine, teatro), las capacitaciones, los conciertos didácticos de la Sinfónica provincial (para más de 6 mil gurises de escuelas entrerrianas), los artistas de distintas localidades que exponen en Sala Expandida, Sala de Madera y AURA y escuelas e instituciones que visitan periódicamente los museos y espacios culturales, entre otras acciones.

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