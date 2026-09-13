PASO en Entre Ríos: Parera Deniz cuestionó a Frigerio y le pidió “coherencia” de cara a 2027

El presidente del Frente Entrerriano Federal, Nicolás Parera Deniz, cuestionó las recientes declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y puso el foco en la reforma electoral aprobada durante la actual gestión provincial.

Bajo el título “Cambiar las reglas de juego antes de estrenarlas”, Parera Deniz sostuvo que resulta contradictorio que el Gobierno provincial plantee ahora eliminar las PASO cuando, según recordó, hace poco más de un año impulsó una reforma integral del sistema electoral entrerriano que mantuvo las primarias y estableció su obligatoriedad incluso en los casos en que exista una sola lista.

“Antes de volver a cambiar las reglas, sería razonable por lo menos estrenarlas”, planteó el dirigente, quien cuestionó que la reforma electoral impulsada por la actual gestión todavía no haya sido aplicada en una elección provincial.

Parera Deniz consideró que la discusión genera interrogantes sobre las razones que llevaron al gobernador a modificar su postura en un período relativamente breve.

“¿Qué cambió desde que se sancionó la reforma hasta hoy? ¿Cambió la valoración institucional de las PASO o cambió el escenario político de cara a 2027?”, planteó.

El dirigente del Frente Entrerriano Federal sostuvo que las normas electorales deberían contar con estabilidad y previsibilidad, especialmente cuando son presentadas como reformas estructurales.

“Las reglas electorales no pueden cambiar al ritmo de la conveniencia política de cada momento”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que una modificación permanente de las reglas puede afectar la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

“Mucho menos cuando se trata de normas que fueron presentadas como reformas estructurales y políticas de Estado”, agregó.

Parera Deniz también vinculó las declaraciones de Frigerio sobre la cantidad de jornadas electorales con la organización de las elecciones de 2027.

El gobernador había cuestionado que los ciudadanos puedan verse obligados a votar hasta cinco veces durante un mismo año y había manifestado su respaldo a la eliminación de las PASO.

Frente a esa posición, el dirigente opositor sostuvo que, si ese argumento se mantiene, las elecciones provinciales deberían realizarse junto con las nacionales el próximo año.

“Su propio Código Electoral permite hacerlo”, señaló Parera Deniz, quien consideró que sería difícil cuestionar la cantidad de veces que concurren los entrerrianos a las urnas y, al mismo tiempo, desdoblar las elecciones provinciales.

“Sólo habrá que esperar coherencia entre lo que se dice y lo que finalmente se hace”, afirmó.

En otro tramo de su análisis, el presidente del Frente Entrerriano Federal cuestionó lo que definió como una mirada contradictoria sobre la ciudadanía entrerriana.

“Escuchar a la ciudadanía no es decidir por ella cuándo votar resulta demasiado ni administrarle la participación política. Es confiar en su capacidad para elegir y, sobre todo, ofrecerle reglas claras y estables”, sostuvo.

Además, criticó que desde el Gobierno provincial se plantee que determinadas decisiones deben tomarse escuchando a los ciudadanos, mientras que en otras áreas, según su interpretación, se recurre a personas que no son de Entre Ríos para ocupar responsabilidades.

“Resulta curioso: para algunos cargos cuesta encontrar entrerrianos capaces, pero para interpretar lo que pensamos los entrerrianos nunca falta confianza”, expresó.

En esa línea, pidió que la provincia pueda sostener una reforma electoral propia sin que las reglas sean modificadas nuevamente en función de las discusiones políticas del momento.

“Entre Ríos acaba de darse una reforma electoral propia; sería saludable que nuestras reglas no empezaran nuevamente a moverse al ritmo de cada discusión que aparece en Buenos Aires”, manifestó.

Parera Deniz también cuestionó la forma en que algunos dirigentes se refieren a “la política” como si se tratara de un sector ajeno a quienes ejercen responsabilidades de gobierno.

“La política no escucha, la política está lejos de la gente, la política obliga a votar. Pero quienes gobiernan también son la política”, sostuvo.

Para el dirigente, quienes ocupan cargos públicos y participan de la elaboración de leyes y sistemas electorales también deben asumir la responsabilidad sobre las decisiones que adoptan.

“No se puede gobernar en tercera persona”, afirmó.

Finalmente, Parera Deniz reconoció que un dirigente puede modificar su posición sobre determinado tema, pero consideró que un cambio de postura en materia electoral requiere explicaciones cuando se produce poco tiempo después de haber impulsado una reforma.

“Por supuesto que el Gobernador puede cambiar de opinión: nadie está obligado a sostener eternamente una posición equivocada. Pero cuando se cambia de opinión en apenas un año sobre algo tan sensible como las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes, ya no alcanza con decir que se cambió de parecer. Hay que explicar por qué”, concluyó.

El presidente del Frente Entrerriano Federal cerró su planteo con una definición vinculada directamente con las elecciones de 2027: “Si, más allá de todo esto, Frigerio realmente está convencido de que hacer votar tantas veces a los entrerrianos es no escucharlos, entonces por lo menos una certeza ya tenemos para 2027: las elecciones provinciales y nacionales serán el mismo día”.