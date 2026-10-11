Pesar en el radicalismo entrerriano por la muerte de Eduardo Solari

La Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos manifestó su pesar por el fallecimiento de Eduardo Solari, histórico dirigente radical que ocupó distintos cargos legislativos y municipales y mantuvo una extensa trayectoria de militancia partidaria.

A través de un comunicado, el Comité Provincial destacó su compromiso con los valores democráticos y republicanos, así como su participación en la vida política e institucional de la provincia.

Solari inició su militancia política durante la década de 1970, cuando se vinculó con los ideales de la Junta Coordinadora Nacional. Posteriormente, acompañó el proceso de Renovación y Cambio encabezado por Raúl Alfonsín, como parte de una generación de dirigentes radicales que participó en el período de recuperación y consolidación de la democracia argentina.

A lo largo de su carrera, Eduardo Solari se desempeñó como diputado provincial en dos oportunidades y concejal de la ciudad de Paraná, además de ocupar funciones en distintas gestiones municipales.

Según recordó la UCR entrerriana, sus responsabilidades en el ámbito público estuvieron vinculadas a áreas como la acción social, la gestión comunitaria y los derechos humanos.

También asumió distintas funciones de conducción dentro del radicalismo y mantuvo su pertenencia partidaria hasta sus últimos días.

Desde el Comité Provincial señalaron que su recorrido forma parte de la historia de la UCR en Entre Ríos, por su participación política, su militancia y su defensa de las instituciones democráticas.

En el comunicado, la conducción provincial del partido expresó sus condolencias y acompañó a los familiares, amigos y correligionarios del dirigente en este momento de dolor.

"Despedimos con respeto y profundo pesar a Eduardo Solari, reconocemos su aporte a la vida partidaria e institucional y acompañamos a su familia, amigos y correligionarios en este momento de dolor", manifestaron.

La UCR entrerriana concluyó su mensaje destacando que el recuerdo de Solari permanecerá ligado a la historia del partido y a las generaciones de militantes que asumieron la política como una vocación de servicio.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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