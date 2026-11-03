Por primera vez el FICER contará con una sección de cine de terror y fantasía: Vórtice – Habitantes de otros mundos [image: Vortice - FICER Portada.jpg]

Este año el FICER cuenta por primera vez con una sección dedicada al género fantástico y el terror. El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). La octava edición se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

“No todos los habitantes de este mundo son de este mundo”, explica la frase promocional de Vórtice que agrega un condimento más al Festival y agrega: “criaturas, mundos imposibles, pesadillas y todo eso que preferís no encontrarte cuando apagás la luz. ¿Te vas a animar a entrar?”

*La grilla de la sección recorre estrenos, clásicos y presentaciones especiales:*

-Mitra, dirigida por Diego Bellocchio, 81 min, 2025, Argentina.

-Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, dirigida por Cristián Ponce, 83 min, 2026, Argentina. Que ganó recientemente, en octubre, el premio a la Mejor Dirección en la sección Noves Visions del 59º Festival de Cine Fantástico de Sitges.

-El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi, 72 min, 2025, Argentina.

-Los nadadores, de Sol Iglesias SK, 76 min, Argentina / México / Estados Unidos.

Además, Vórtice presentará una función especial con The glorious dead (Los gloriosos muertos), de John Adams / Toby Poser, 81 min, Estados Unidos. Y un apartado llamado Clásicos de Culto con la proyección de The lost boys (Que no se entere mamá), dirigida por Joel Schumacher, 97 min, 1987, Estados Unidos.

Más información sobre el Festival en la web: https://ficer.com.ar/

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