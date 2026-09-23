Presentan una publicación que registra el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante en la provincia, el país y América Latina

[image: Portada del libro Crónica de un sueño.jpg]

Se presentará en Paraná el libro “Crónica de un sueño – Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893–2025)”, de las autoras Olga Viola de Albano, Rosa Elena Fernández y Cristina Buttori. Será el viernes 2 de octubre a las 19 en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor (Dean J. Álvarez 98), con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Publicada por Ana Editorial, la obra fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la provincia (resolución 531/25), la Secretaría de Cultura de Entre Ríos (resolución 538/25) y la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná (resolución 13/25).

La investigación, desarrollada por estas tres profesoras, que fueron docentes del Instituto Cristo Redentor de Paraná, es un aporte al patrimonio cultural y propone un recorrido por más de un siglo de historia, recuperando la memoria, la presencia y el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina.

En este sentido, la presencia de la Congregación de las Hermanas tanto en Paraná, como en el resto de la provincia, hace que el encuentro con las autoras en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor sea muy especial y emotivo. Es una obra de estudio e investigación significativa, minuciosa, dedicada a compartir y poner en valor una historia profundamente ligada a la comunidad.

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