RECUPERAN EN SAUCE DE LUNA UNA MOTO QUE HABÍA SIDO ROBADA DEL DEPÓSITO MUNICIPAL

SAUCE DE LUNA (Federal). Un insólito y rápido procedimiento policial tuvo lugar en la mañana de este lunes 19 de octubre, luego de que las autoridades locales lograran recuperar un motovehículo que había sido sustraído horas antes desde el interior del depósito de la Municipalidad de Sauce de Luna. La denuncia fue radicada a primeras horas de la mañana, dando cuenta que alguien había retirado ilegalmente del predio municipal una motocicleta Gilera Smash. El dato clave del caso radica en que dicho vehículo había sido retenido por las autoridades en un operativo de control urbano durante la noche del domingo, siendo su titular un joven de 28 años de edad. Tras tomar conocimiento del faltante, el personal policial de la Comisaría de Sauce de Luna inició una inmediata tarea investigativa de averiguaciones, las sospechas condujeron rápidamente a los uniformados hasta el domicilio del propio titular de la Gilera, ubicado en calle López Jordán, en la zona conocida como Barrio Largo, al llegar al lugar los efectivos localizaron la motocicleta en poder del infractor y previa consulta y directivas del fiscal de turno de Federal, procedieron al secuestro formal del rodado y al traslado del ciudadano imputado hasta la comisaría local para su correcta identificación, quien quedó supeditado a la causa judicial en curso.