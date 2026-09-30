Ritmos Argentinos llega con música en vivo y danza a Santa Elena, La Paz y Federal

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El programa nacional Ritmos Argentinos estará en Santa Elena, La Paz y Federal este fin de semana. Con entrada libre y gratuita, de viernes a domingo habrá música en vivo y danza de artistas entrerrianos. Organizan la Secretaría de Cultura de la Nación, Cultura de la provincia y los municipios.

En Santa Elena será este viernes 2 de octubre desde las 17 en el Anfiteatro Municipal con shows de bailarines locales, La Marejada, Juan Manuel Bilat, Pasión Campera y Sikumbia. También se anuncia feria de artesanos y productores locales.

En La Paz, la programación se desarrollará este sábado 3 de octubre desde las 16:30 en el Polideportivo Municipal. Se presentarán academias locales de danza, Brum Brum, La Cope y La Centella. También se anuncia feria de artesanos y productores locales.

El domingo 4 desde las 16 será el turno de Federal, en el escenario Ernesto Montiel del Predio del Festival Nacional del Chamamé (Anfiteatro Municipal Francisco Ramírez). Allí se presentarán academias locales de danza, grupo Ambasador, Vintrack, Antoñico Rocksteady Club y La Aplanadora. También se anuncia feria de artesanos y patio gastronómico.

Ritmos Argentinos es una iniciativa federal que busca promover artistas emergentes y locales. Su objetivo es contribuir a la profesionalización de los artistas y gestores culturales, además de fomentar la integración y el intercambio entre las distintas regiones del país a través de las expresiones culturales.

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