Salto y Concordia fortalecen la coordinación ante el escenario climático previsto para los próximos meses

En el marco de las acciones de preparación ante el escenario climático previsto para los próximos meses, representantes de Salto y Concordia mantuvieron una instancia de intercambio y coordinación en el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED).

El encuentro contó con la participación del coordinador del CECOED, Aquiles Mainardi, el director general de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, el director general de Cercanía, Juan Andrés Machiavello y el secretario de Salud del Municipio de Concordia y director de Emergencia Sanitaria de la provincia de Entre Ríos, Dr. Diego Sauré, quien además está al frente del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES).

La reunión permitió compartir información, experiencias y planes de respuesta, partiendo de la coincidencia en los pronósticos que manejan ambos territorios y que señalan la posibilidad de un fenómeno de características similares al registrado durante 2015-2016.

Sauré destacó la importancia de que ambas ciudades, ubicadas frente a frente, trabajen de manera articulada ante una eventual situación de emergencia. “Compartir qué estamos haciendo cada uno de nuestro lado y trabajar en forma conjunta y articulada nos va a ayudar a los dos para la gestión de esta crisis”, señaló.

El funcionario concordiense también explicó que, a partir de experiencias recientes, particularmente el fuerte evento meteorológico registrado el pasado 18 de julio, Concordia reforzó sus sistemas de comunicación para situaciones de emergencia, incorporando repetidores, equipos de VHF, antenas satelitales y otros recursos, con el objetivo de evitar interrupciones de comunicación durante una crisis.

Por su parte, Aquiles Mainardi señaló que el objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias y detectar aquellos aspectos que ambas ciudades pueden mejorar en materia de planificación.

“Hay cosas que ellos hacen que están bien, nosotros podemos tener las nuestras, pero sobre todo hay que poner el foco en aquellas cosas que todavía nos están faltando o que tenemos que mejorar a la hora de la planificación”, expresó.

Mainardi remarcó además el valor de la información proporcionada por Salto Grande y los equipos técnicos vinculados a la represa, así como de los antecedentes del evento 2015-2016, que permiten contar con una base para planificar posibles escenarios.

La preparación no se limita a la eventual evacuación de personas, sino que contempla también la atención social posterior, tanto de quienes deban trasladarse a refugios como de aquellas familias que puedan autoevacuarse a casas de familiares, amigos o vecinos.

Asimismo, se puso especial énfasis en la necesidad de preparar una respuesta para el interior del departamento, considerando que un fenómeno prolongado podría generar el aislamiento de localidades durante varios días.

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Fuente: Conectados Concordia

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