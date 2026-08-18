SE ADJUDICARON $45,5 MILLONES PARA PLANTAS Y ÁRBOLES: QUÉ SE VA A COMPRAR Y POR QUÉ EL MONTO FINAL QUEDÓ MUY POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO

La Municipalidad de Concordia adjudicó una licitación para incorporar árboles, arbustos y plantas ornamentales destinadas a espacios públicos. El contrato quedó en $45.548.100, frente a un presupuesto preventivo de $81,6 millones. Hubo un solo oferente y cinco ítems quedaron fuera de la adjudicación.

La Municipalidad de Concordia finalmente adjudicó por $45.548.100 la compra de árboles, arbustos y plantas ornamentales que serán incorporados a distintos espacios verdes de la ciudad.

La contratación corresponde a la Licitación Pública N° 30/2026 y fue adjudicada a Vivero Zordán S.A., la única empresa que presentó una oferta durante el proceso. El dato surge del Decreto N° 686/2026, firmado el 28 de julio y publicado el 14 de agosto en el Boletín Oficial municipal.

El número que más llama la atención es la diferencia entre lo que se había previsto inicialmente y lo que finalmente se pagará. El Municipio había establecido un presupuesto preventivo de $81.600.000, pero la adjudicación quedó en poco más de $45,5 millones: un 39,51% menos que la previsión original.

UNA LICITACIÓN CON UN SOLO OFERENTE

El proceso había sido impulsado por la Dirección de Parques y Paseos, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

La apertura de ofertas se realizó el 11 de junio y tuvo un único participante: Vivero Zordán S.A., que presentó una cotización parcial por $47.121.100.

Sin embargo, ese monto tampoco fue el definitivo. Durante la evaluación, el área solicitante decidió no adjudicar dos de los ítems cotizados porque consideró que sus precios eran elevados. De esa manera, el monto terminó reduciéndose a $45.548.100.

La convocatoria original contemplaba una compra mucho más amplia. De hecho, cuando se autorizó la licitación, el Municipio había informado que el objetivo era sumar especies para tareas de forestación, reposición de ejemplares, parquización y puesta en valor de plazas, parques y paseos.

Entre las especies arbóreas incluidas en la adjudicación aparecen ejemplares de fuerte presencia en la flora regional.

El listado contempla, entre otros:

150 ibirá pitá80 ceibos80 talas40 timbós80 lapachos150 curupíes150 fumo bravo150 patas de vaca150 molles20 espinillos100 guayabos amarillos150 ñangapiríes negros150 pitangas50 guayabos blancos50 guayabos colorados50 blanquillos50 aguaís

La compra también incluye plantas herbáceas y arbustivas, entre ellas 500 verbenas bonariensis, 500 sisyrinchium palmifolium, 500 lantanas rastreras lilas, 500 lantanas rastreras, 500 petunias blancas, 500 stipas y 500 ejemplares de paja mansa.

Es decir, no se trata solamente de comprar árboles para plantar en la vía pública. La adquisición incluye también especies ornamentales que pueden utilizarse en tareas de parquización y renovación de espacios verdes.

ALGUNOS PRECIOS QUEDARON MUY POR DEBAJO DE LO PREVISTO

Uno de los aspectos que aparece detallado en el expediente es la diferencia entre los valores que había calculado el Municipio y los precios finalmente ofrecidos por el vivero.

Por ejemplo, el presupuesto preventivo había establecido $30.000 por cada ibirá pitá, mientras que la oferta fue de $15.730.

Algo similar ocurrió con varias especies: lapachos, curupíes, fumo bravo, patas de vaca, molles, pitangas, guayabos blancos, guayabos colorados y blanquillos fueron cotizados a $15.730 cada uno, frente a los $30.000 previstos inicialmente.

En el caso de los ceibos, el Municipio había calculado $30.000 por ejemplar y la oferta fue de $16.940. Para los timbós, la diferencia fue de $30.000 previstos contra $18.150 ofrecidos.

También hubo diferencias importantes en las plantas ornamentales. Las petunias blancas, por ejemplo, tenían un valor preventivo de $8.000 cada una y fueron cotizadas a $2.500, según el cuadro económico incorporado al decreto.

DOS ESPECIES FUERON DESCARTADAS POR EL PRECIO

No todos los valores presentados por la empresa fueron aceptados.

Los ítems correspondientes a plumerillo rosado y mimosa uruguensis cumplían con las condiciones técnicas, pero el área solicitante recomendó no adjudicarlos debido al precio.

En ambos casos, el presupuesto municipal había establecido $10.000 por ejemplar, mientras que la empresa había cotizado $15.730. Eso representaba un valor 57,3% superior al previsto.

Por esa razón, esos dos ítems fueron desestimados.

A esto se sumaron otros tres que directamente quedaron sin oferentes: mariposita, grindelia y vernonia.

En total, son cinco ítems que no forman parte de esta adjudicación. El decreto dispone realizar un segundo llamado a licitación para intentar incorporarlos.

UNA COMPRA QUE SE DEFINIÓ POR DEBAJO DE LA PREVISIÓN INICIAL

La diferencia entre los $81,6 millones presupuestados y los $45,5 millones adjudicados es uno de los principales datos que deja el proceso.

Pero también hay que mirar qué significa esa diferencia: no se adjudicó la totalidad de las especies previstas originalmente. Parte de los productos fueron excluidos porque no hubo oferentes y otros dos fueron rechazados por sus precios.

Por eso, el menor gasto final no puede interpretarse simplemente como que el Municipio consiguió toda la compra original con un ahorro de $36 millones. El monto adjudicado corresponde a una cantidad de ítems menor a la contemplada inicialmente.

EL ANTECEDENTE: UNA LICITACIÓN QUE HABÍA ARRANCADO EN $81,6 MILLONES

El llamado había sido autorizado en junio mediante el Decreto N° 493/2026, con un presupuesto de $81.600.000.

En ese momento, la Municipalidad había señalado que la incorporación de especies tenía como destino los espacios públicos de Concordia y que se buscaba fortalecer las tareas de forestación y parquización.

El pliego establecía, además, requisitos para los ejemplares, como determinadas alturas mínimas, condiciones sanitarias y sistema radicular en contenedor. También contemplaba la entrega de las plantas en etapas.

Ahora, con la adjudicación formalizada, el desafío será otro: que los árboles y plantas adquiridos efectivamente lleguen a los espacios públicos y sobrevivan al proceso de adaptación y crecimiento.

Porque detrás de cada número de una licitación hay una cuestión mucho más concreta para los vecinos: qué lugares de Concordia van a cambiar, cuánto tardarán en verse esos cambios y cómo se cuidarán las nuevas especies una vez plantadas.

La documentación oficial permite conocer cuánto se presupuestó, cuánto se adjudicó y qué especies fueron incluidas. El destino específico de cada ejemplar, en cambio, no aparece precisado en el decreto de adjudicación.

Fuente principal: Diario Junio, con información surgida del Decreto Municipal N° 686/2026 y documentación de la Licitación Pública N° 30/2026.

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Fuente: Conectados Concordia

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