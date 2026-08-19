Se estrenó una nueva sesión en vivo del ciclo de música entrerriana Casa

Estudio

[image: Casa Estudio - Soraya.jpg]

El ciclo de música entrerriana Casa Estudio estrenó una nueva sesión en

vivo. Pertenece a la canción Décimas, de Soraya, cantautora oriunda de

Villa Clara. Ya se puede ver en el canal de YouTube de la Secretaría de

Cultura de Entre Ríos.

Soraya es el proyecto de Soraya Jacob, quien compone e interpreta con

guitarra y voz un repertorio de canciones que buscan distintas maneras de

decir, partiendo de la intimidad hacia el encuentro con la fusión de

sonidos y lenguajes que propone la música popular. Se presenta en esta

ocasión en formato dúo junto a Mario Gastaldi en guitarra.

La sesión fue grabada el 29 de julio en la Casa de la Cultura de Entre

Ríos. Se puede ver en este link: https://youtu.be/_kn1-cjAvj8

Casa Estudio tuvo una convocatoria abierta a nuevos autores entrerrianos.

Los seleccionados graban sus sesiones en vivo en la Casa de la Cultura. Ya

pasaron por el ciclo: Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón, Rojo

Fantasía, Nada Normal y Té de Hierbas. Es parte de CUAC! Cultura Activa, un

programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

desarrolla en toda la provincia.

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