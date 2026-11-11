Se presentó oficialmente la 8° edición del FICER en Paraná

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El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) comenzará su octava edición el martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29 en Paraná. Se anticiparon secciones, lugares de proyección y actividades especiales. Glaxo, la película de Benjamín Naishtat, será la película de apertura y tendrá su estreno nacional en el festival.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello expresó: "El FICER contiene ejes fundamentales de nuestra gestión, es una gran oportunidad para el desarrollo federal de nuestros realizadores y además, significa un espacio de acceso y encuentro para el público, que puede disfrutar de las funciones con entrada libre y gratuita", y agregó que “es un festival que viene creciendo año a año, que se sigue ampliando porque es una política pública que ha tenido continuidad por el respaldo del gobernador de la provincia Rogelio Frigerio y también del ministro de Gobierno Manuel Troncoso. Genera una vidriera importante para los realizadores entrerrianos y sobre todo un espacio de encuentro para la gente”.

Por su parte el presidente del IAAER, el realizador Maximiliano Schonfeld expresó que “la octava edición está marcada por el crecimiento que viene teniendo el festival, por el sentido de pertenencia y de identidad; este año tenemos nuevas secciones y pantallas que se suman a las que ya había, donde el cine también se cruzará con otros lenguajes artísticos como ya es costumbre; el Ficer es una fiesta del cine que convoca a las otras artes, es un encuentro de celebración de la cultura entrerriana, y también hay que decir que el público entrerriano es muy cinéfilo, le encanta venir a ver películas”.

[image: Ficer - Florencia Curi 2.jpg] (Florencia Curi)

Otra novedad del festival es que presentó a sus dos directoras artísticas, Florencia Curi y Betania Cappato. Curi comentó que en cuanto a la programación “hicimos un trabajo arduo junto a Betania y un equipo de programadores que a partir de allí pensamos una curaduría que dialogue con la identidad de nuestro territorio, y un público que por definición ya es cinéfilo, queremos que también se encuentre con otros desafíos, otro tipo de cine, con dinámicas diferentes”.

Cappato remarcó que “el cine entrerriano tendrá un lugar destacado, es siempre una de las consignas del festival, por eso habrá una sección llamada Orillas, dedicada al cine de la región y la competencia de cortometrajes entrerrianos que recibirá premios del Jurado Oficial y el Jurado Joven. Además decidimos que los cortometrajes que quedaron afuera de la selección puedan participar en una fiesta especial que se realizará en la última jornada”.

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Cappato y Curi además anticiparon las nueve salas y espacios de proyección: la Sala principal del CPC, Cinemas Las Tipas, Cine Círculo, la Sala Noble y la Cinemateca, ambas del IAAER; y la Sala Kuttel de la Vieja Usina, además de proyecciones al aire libre y el domo del Mirador TEC Inmersivo. Y una función especial con Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, con el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por su director Luis Gorelik.

[image: Ficer - Betania Cappato 4.jpg] (Betania Cappato)

El FICER en datos

Se proyectarán 70 películas de Argentina y el mundo en ocho secciones. De las cuales 16 estarán en competencia: películas nacionales y cortometrajes entrerrianos; películas para compartir en familia, internacionales y latinoamericanas. Habrá una nueva sección, de películas de terror y fantasía: Vórtice, además de proyecciones al aire libre y video instalaciones.

Además del estreno nacional de Glaxo, con la actuación de Lali Espósito, son para resaltar los dos estrenos internacionales que tendrá el festival: las películas de Valentina Maurel y Meritxell Colell, premiadas en Cannes y Locarno; además la película de clausura que será El hombre más solitario de la ciudad, de Tizza Covi y Rainer Frimmel; y el homenaje a Adolfo Aristarain con películas fundamentales de su filmografía en el marco de la sección Cinemateca Presenta, que reunirá copias restauradas, películas recuperadas y tesoros del patrimonio cinematográfico.

Este año del espacio de FORUM del Ficer, el Foro de Coproducción Regional, participarán 14 proyectos seleccionados que presentarán su trabajo a productores y referentes de la industria en tres jornadas que incluyen espacios de formación e intercambio, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el cine regional.

Se realizarán mesas de debate, masterclass, encuentros con directores y protagonistas del cine, activaciones artísticas, música en vivo, talleres para las infancias, para jóvenes, y experiencias que llevan el cine más allá de las pantallas.

El Ficer es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Auspician la 8° edición del FICER:

CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo.

⁠DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje éste director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta). ⁠⁠⁠Embajada de Francia, ⁠⁠⁠Museo del cine y Mirador Tec Inmersivo.

Apoyan a FORUM - FICER#8:

HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM, ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver.

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