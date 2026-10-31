Se realizó la inauguración y entrega de premios del 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

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La muestra reúne las obras seleccionadas en la convocatoria de la Secretaría de Cultura provincial que distinguió a artistas de distintas localidades entrerrianas. La exposición permanecerá abierta en el Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179, Concordia), con entrada libre y gratuita.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, indicó: “Es muy importante continuar este Salón porque en la provincia hay muchos artistas que esperan este espacio como un incentivo y una forma de visibilizar cada trabajo”. Además, anunció que la muestra, que tiene al patrimonio como temática central, va a recorrer distintas localidades para que más entrerrianos puedan compartirla.

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Por su parte, el coordinador del Museo Provincial de la Imagen, Fernando González, valoró la gestión de Stoppello que “amplió la participación federal en la convocatoria que visibiliza la calidad de la fotografía en la provincia”.

La muestra podrá visitarse hasta el 18 de noviembre, en estos días y horarios: martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19; sábados de 10 a 12 y de 17 a 19.

Premiados en la Sección Color

En la categoría Color, el Primer Premio fue otorgado a María Delfina Zamora Roude, oriunda de Colón, por su obra Pluma y bruma. El Segundo Premio correspondió a Paul Brian Campodónico, de Gualeguay, por El río que nos une. En tanto, el Tercer Premio fue para Natalia Garay Elizalde, de Paraná, por la fotografía Donde se curva el tiempo.

Además, se otorgaron menciones especiales a Valentín Ernesto González, por Ecos del pasado (Paraná); Raúl Perriere, por Biblioteca popular (Paraná); y María Soledad Pardo, por Permaneser (Concordia).

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Sección Blanco y Negro

En el apartado Blanco y Negro, el Primer Premio fue para Juliana Faggi, de Paraná, por su obra Nembyre. El Segundo Premio fue adjudicado a Cynthia Fistraiber, también de Paraná, por Umbral de la tormenta, mientras que el Tercer Premio correspondió a María Jimena Franco, de Paraná, por Memoria invertida.

Por su parte, Luz Belén Mohr, de Gualeguay, recibió una mención especial por su trabajo Ecos del invierno.

El jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez.

Estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales de Concordia.

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